‘Kazanmak için her şey mübah anlayışı en büyük kötülüktür’

“ELİMİZDE kitap ve kalem olduğu dönemlerde en yüksek seviyelerdeydik. Bilgiyi paylaşmalıyız. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Çocuklarınıza bilgilerinizi aktarın. İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitelerde çocuklarınız okusunlar ki, bilgili olsunlar. Bilgiyi de insanın iyiliği için kullansınlar. Bir millet elindeki silahı, dışarıdan gelecek saldırılara karşı vatanını ve kendisini korumak amacıyla kullanıyorsa, bu faydalı kullanmaktır. Aynı silahı terör örgütlerine satıp onlar da masum insanları öldürüyorsa, bu kötüdür. Para kazanmak için terör örgütleri silahlandırılıyor. ‘Kazanmak için her yol mübah’ anlayışı 20. ve 21. yüzyıllarda en büyük kötülüktür.”

‘ÇOK İYİ TEMSİL ETMEMİZ LAZIM’

“Çocuklarınızın ve kendinizin vicdanını harekete geçirin. Vicdanını kontrol altında tutanlar, insanları da korur. Vicdanlar kontrol edilmezse, o zaman polis ve adalet devreye girer. Vicdansız insanlar yüzünden kötülükler devam ediyor. Vicdanlı çocuklar yetiştirin. Avrupa ırkçılıktan büyük acılar çekti. Mezhepçiliğin acısını çekti. Dinler Savaşı nedeniyle 7 milyon insan hayatını kaybetti. Şimdi aynı şey İslam dünyasında yaşanıyor. Örgütler kurduruluyor. O örgütler, ötekinin Müslümanlığını beğenmiyor ve öldürüyor. Gözlerini bağlıyor. Elinde bıçak. Yüzü görünmediği için kim olduğunu bilmiyoruz. ‘Allahuekber’ diyor, bazen onu da diyemiyor. Tamamen oyun olduğu açık. Öldürülen kelime-i şehadet getiriyor. Ne acı bir şey. Şu an İslam dünyası bununla uğraşıyor. İslamofobi buradan yükseliyor işte. İslam’dan korkutmak, İslamofobi bu aşamaya geldi. Onun için bizim İslam’ı çok iyi temsil etmemiz lazım. Siz burada hem kendinizi hem mensubu bulunduğunuz dini temsil ediyorsunuz. Bizim yüzümüzden birisi İslam’dan uzaklaşırsa vebalini taşıyamayız. Bizim vesilemizle bir kişi ısınırsa İslam’a, bu sevap bize yeter. Sizin daha çok dikkat etmeniz gerekir.”

‘149 ÜLKEYE SEVGİYİ ULAŞTIRDIK’

“Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya dek” sloganıyla çalışma yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Erbaş, bu yıl Almanya’dan yapılan kurban bağışlarına da değindi: “Almanya’yı tebrik ediyorum. Bu yıl 98 bin kurban kesildi. Geçen yıl 78 bindi. 149 ülkeye sizin verdiğiniz emanetleri ulaştırdık. Bu ne demektir. Milletimizin sevgisini 149 ülkeye ulaştırmak, bayrağımızı tanıtmak demektir. Ülkemizin yüceliğini 149 ülkeye ulaştırdık demektir.”

Toplantıya gecikmeli katılmasının sebebine de açıklayan Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizi taşıyan uçakta bir yolcu rahatsızlandı. Bulgaristan üzerindeyken İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldık. Ben daha da gecikeceğimizi sandım ama yine de fazla gecikmedik” dedi.

‘BAKANLIKTAN DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUZ’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı ve Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen de konuşmasında şu bilgileri verdi: “Almanya’da 850 cami derneğimiz var. Spor dernekleriyle bu sayı 950’yi buluyor. Almanya Uyum Bakanlığı’ndan daha çok biz uyum için faaliyet gösteriyoruz. Bin 200 din görevlisi hizmet veriyor. Camilere kayıtlı 80 bin öğrencimiz var. 350 üniversite öğrencisine barınma olanağı sunuyoruz. Almanya’daki Türk gençliğini çok önemsiyoruz. Gençlik bizim için çok önemli. Onlar buradaki geleceğimiz. Yüksek lisans yapanlara 800 Euro, doktora yapan öğrencilere de bin Euro burs veriyoruz."