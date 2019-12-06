43 yıl sonra ilk kez lider olarak karşısına çıkıyor

BUNDESLIGA'da bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren en önemli karşılaşma yarın lig lideri Borussia Mönchengladbach ile 4. sıradaki B. Münih arasında oynanacak. Mönchengladbach kentinde oynanacak maçın başlama saati 15.30.

43 YIL SONRA

Bundesliga tarihinde Borussia Mönchengladbach liderken en son 43 yıl önce Bayern Münih ile karşı karşıya gelmişti. 43 yıl sonra tekrar lider olarak Bayern Münih ile oynayacak olan Borussia Mönchengladbach, karşılaşmadan galip gelirse Almanya'da en çok şampiyon olan rakibiyle aradaki puan farkını yediye çıkaracak. Ligde Borussia Mönchengladbach'ın 28, 4. sıradaki B. Münih'in 24 puanı bulunuyor. İki takımın bugüne kadar oynadıkları 102 lig maçında B. Münih'in ezici üstünlüğü bulunuyor. B. Münih 49 galibiyet alırken, Borussia Mönchengladbach sahadan 24 kez galip ayrıldı. İki takım arasındaki 29 karşılaşma da berabere sona erdi. Borussia Mönchengladbach'da Ginter'in yeniden ilk 11'de oynaması bekleniyor. B. Münih'de ise Teknik Direktör Hansi Flick , Coman ile Coutinho ve Goretzka ile Thiago arasında hangi ikisini oynatacağına maç günü karar verecek. DORTMUND SAHASINDA

Yarın Dortmund sahasında Düsseldorf'u ağırlıyor. İki takım arasındaki karşılaşma da saat 15.30'da başlayacak. İki takımın ligde oynadıkları 40 maçta dengeli bir sonuç alındı. 17 kez Dortmund, 15 kez Düsseldorf galip gelirken 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Maçta konuk Düsseldorf'un en büyük silahı golcüsü Hennigs olacak. Dortmund'da Alcacer alternatif golcü olarak kadroda yer alacak. Hummels cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Düsseldorf'ta Kaan Ayhan kart cezalısı, Kenan Karaman da hastalığı nedeniyle kadroda yer almayacak. KASIM AYINDA HEPSİNİ KAZANDI

Dikkat çeken bir diğer karşılaşma da yarın RB Leipzig ile Hoffenheim arasında oynanacak. RB Teknik Direktörü Nagelsmann, ilk kez eski takımı Hoffenheim'a karşı rakip bir takımın başında sahaya çıkacak. Kasım ayında oynadığı tüm lig maçlarında galip gelen tek takım RB Leipzig, bu hafta da üç puanı hedefliyor. İki takım arasında şimdiye kadar 6 lig maçı oynandı. Takımlar ikişer kez galip gelirken, iki kez de berabere kaldı.

Pazar günü oynanacak Union Berlin ile Köln ve W. Bremen ile Paderborn maçlarıyla 14. hafta maçları tamamlanacak.

Haftanın programı şöyle:

BUGÜN:

Frankfurt – Hertha Berlin (20.30)

YARIN:

Dortmund – Düsseldorf (15.30)

Borussia Mönchengladbach – B. Münih (15.30)

RB Leipzig – Hoffenheim (15.30)

Freiburg – Wolfsburg (15.30)

Augsburg – Mainz (15.30)

Leverkusen – Schalke (18.30)

PAZAR:

Union Berlin – Köln (15.30)

W.Bremen – Paderborn (18.00)