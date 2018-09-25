Kazada ölen Türk tesadüfen bulundu
İsviçre’de trafik kazasında ölen Türk vatandaşının cesedi tesadüfen bulundu. Polis, kazanın zamanını ve nedenini araştırıyor.
İSVİÇRE’nin Aargau kantonunda otoyol kenarındaki telleri tamir eden işçiler, kaza yapmış bir otomobili fark etti. İşçilerin haber verdiği polis, takla atarak yol dışına çıkan ve ağaca çarparak duran otomobilden bir erkeğe ait ceset çıkardı. Cesedin adı açıklanmayan 43 yaşındaki bir Türk vatandaşına ait olduğunu tespit etti.
Sürücünün kaza bölgesine yakın bir yerde oturduğu belirlendi. Polis ölen sürücünün adını açıklamazken, sürücünün Bern yönüne doğru giderken kaza yaptığını açıkladı. Polis kazanın ne zaman meydana geldiği ve nedenini ise hala araştırıyor.
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