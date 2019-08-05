Kaza mı cinayet mi?
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde cumartesi günü katıldığı şenlikten evine dönerken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Sina M.’nin ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
SİNA’nın, arkadaşlarıyla bindiği taksiden Rottach Egern’deki evine 50 metre kala indiği ancak eve giremediği, cesedinin ise yine evlerine 400 metre uzaklıkta derenin yatağında bulunduğu belirlendi. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Sina M.’nin kafasında darp izleri bulundu. Polis sözcülüğü yaptığı açıklamada ölüm nedeninin adli tıp incelemesi sonrasında netlik kazanacağını duyurdu.
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