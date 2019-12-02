Kaza kurbanı gurbetçi aileye son görev
Geçen hafta Basel’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden üç kişinin cenazesi Türkiye’ye gönderildi.
İSVİÇRE’nin Basel kenti yakınlarında 28 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ekici Erdem’in kullandığı otomobil kimliği belirlenemeyen bir kişinin kullandığı lüks otomobille çarpıştı. Kazada, Türk ailenin içerisinde bulunduğu araç TIR’ın altına girdi. Mehmet Ekici Erdem (64), eşi Naciye Ekici Erdem (55) ve enişteleri olduğu öğrenilen Bülent Kılıç (42) kazada hayatlarını kaybetti. Olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsü ise yol işçileri tarafından yakalandı. Kazada hayatını kaybeden aynı aileden üç kişinin cenazeleri Erzincan’a gönderildi. Erzincan Merkez Cemevi’nde kılınan cenaze namazına gurbetçi ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından üç gurbetçinin naaşı defnedilmek üzere Tunceli’nin Pülümür ilçesine gönderildi.
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