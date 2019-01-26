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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
26.01.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Kayıp Türk, morgda bulundu! Çarpan araç başka bir aracın üzerine fırlatmış

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Kayıp Türk, morgda bulundu! Çarpan araç başka bir aracın üzerine fırlatmış

İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Ocak’ta otobüs durağına gitmek için 20 km hız sınırı bulunan yolda karşıya geçmeye çalışan ve bir aracın çarparak park halindeki başka bir aracın üzerine fırlattığı kişinin, 36 yaşındaki Evren (Kenan) Araz olduğu ortaya çıktı. Polis hazırlattığı tabelalar ile görgü tanığı arıyor

LONDRA’da Parkhurst Road, Holloway Road kavşağında 23 Ocak’ta kaza yaşandı. Polis, 30-40 yaşlarında bir kişinin tek yönlü yolun karşı tarafına doğru hareket ederken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığını olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve ambulans helikopter geldiği halde yarım saat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde can verdiğini duyurdu. Polis üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin ‘kimlik tespiti’ için harekete geçti. Bu esnada kardeşlerinden haber alamayan Mehmet ve Savaş Araz, polise kardeşinin eşkalini verererek ‘kayıp’ başvurusunda bulundu.

Kayıp Türk, morgda bulundu Çarpan araç başka bir aracın üzerine fırlatmış

TUTUKLAMA YOK, GÖRGÜ TANIĞI ARANIYOR
Araz kardeşleri dün telefonla arayan polis, kaybolan kişinin kaza sonucu ölen bir kişinin eşgaline uyduğunu, kimlik tespiti için hastane morguna gelmelerini istedi. Morga giden Mehmet ve Savaş Araz, gözyaşlarıyla cesedin kardeşlerine ait olduğunu teşhis etti. Hız sınırının 20 kilometre olduğu yolda aracın çarptığı Araz’ın, yol kenarında park halindeki başka bir aracın üzerine düşerek öldüğü belirtildi. Kazadan sonra adı açıklanmayan şoförün olay yerinde ifadesinin alındığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Herhangi bir tutuklamanın yapılmadığını açıklayan polis, yol kenarına koyduğu tabela ile görgü tanıkları arıyor.

Kayıp Türk, morgda bulundu Çarpan araç başka bir aracın üzerine fırlatmış


4 Derby Rd, Enfield adresindeki Kırkısraklılar Dayanışma Derneği’nde taziyeleri kabul eden aile, anne ve babası Türkiye’de olan Araz’ın Türkiye’de toprağa verileceğini duyurdu.

 

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