‘Kayıp’ hakem bulundu
Bu sezon hiç bir karşılaşmada yer almayan Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın ilk ve tek kadın orta hakemi Bibiana Steinhaus ortaya çıktı.
Bu sezon ne Bundesliga’da ne de diğer liglerde maçlara çıkmayan Almanya’nın ilk ve tek kadın orta hakemi 39 yaşındaki Bibiana Steinhaus’un sakatlığı nedeniyle karşılaşmalarda görev alamadığı, bunun yerine Köln’deki VAR merkezinde maçları televizyondan izleyerek meslektaşlarına yardım ettiği anlaşıldı.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ LİGDE MAÇ YÖNETECEK
Steinhaus, ağustos ayında düzenlenen U20 Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda sakatlık geçirmişti. Formunu yakalayamayan Steinhaus, bu yüzden maçlarda görev alamıyor. Federasyon da Steinhaus’a VAR’da görev veriyor. Merkezi Köln’de bulunan VAR için maçları televizyondan izleyen ve kritik kararlarda meslektaşlarına yardımcı olan Steinhaus, tam olarak iyileştikten sonra yeniden karşılaşmalarda görev alacak. Steinhaus önce üçüncü ve ikinci ligde maç yönetecek. Formunu yakaladıktan sonra da yeniden Bundesliga’da düdük çalacak.
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