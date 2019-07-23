Kayıp Fransız denizaltısı 51 yıl sonra bulundu
Fransa’nın Toulon şehri açıklarında 51 yıl önce kaybolan denizaltı ‘Minerve’, araştırma ekibi tarafından bulundu.
BBC’NİN haberine göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968’in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının Toulon’un 45 kilometre açığında, deniz yüzeyinin 2 bin 370 metre derininde tespit edildiğini duyurdu.
‘NEDENİ HİÇBİR ZAMAN AÇIKLANMADI’
Parly, kaybolan denizcilerin yakınlarının talebi üzerine denizaltını arama çalışmalarına bu yılın başında yeniden başlandığını hatırlatarak, “Uzun zamandır bu anı bekleyen aileleri düşünüyorum” dedi. Minerve’nin kaybolduğu kazanın ardında yatan neden ise hiçbir zaman açıklanamadı.
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