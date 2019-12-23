Kayıp çocuk, pedofili şüphelisinin dolabından çıktı

ALMANYA’nın Recklinghausen kentinde 11 Haziran 2017 tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak için kaldığı yurttan dışarı çıkan 13 yaşındaki Marvin K.’den 2 buçuk yıldır haber alınamıyordu. Pedofili suçlamalarıyla evi aranan 44 yaşındaki şüphelinin evinden Marvin’in kaybolduğu gün giydiği kıyafetler çıktı. ‘2.5 YILDIR HAPSETTİLER’

Polis, Marvin’in zorla alıkonmadığını iddia ederken, Marvin’in annesi Manuela oğlunun bulununca kendisine titreyerek sarıldığını ve “Anne beni eve götür. Beni 2 buçuk yıldır burada hapsettiler. Hava alamıyordum” dediğini söyledi. Şüphelinin evinde yapılan incelemelerde çok sayıda çöp poşetlerinin içinde kullanılmış çocuk bezi bulunduğu açıklandı. Şüphelinin aynı evde yaşayan 77 yaşındaki babası da gözaltına alındı.