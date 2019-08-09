Kaybolmasaydı star mı olacaktı?
Savcının Ali K.’nın öldürdüğünden emin olduğu Georgine Krüger’in kaybolmadan iki gün önce ‘Yeni Başlayanlar İçin Türkçe’ dizisinde rol amak için teklif aldığı ortaya çıktı.
GEORGİNE Krüger cinayetinin şefi Komiser Thomas R. mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde “Georgine kaybolmadan iki gün önce telefonuna ajanstan mesaj gelmiş. ‘Yeni başlayanlar için Türkçe’ adlı dizide rol alması için gelen mesaja inanmayıp üvey kardeşinden yardım istedi. Kardeşi ajansı arayıp gelen mesaj doğruluğunu teyid etti. Oyuncu ve manken olma hayalleri kuran Georgine pazartesi kayboldu” dedi. ‘Yeni başlayanlar için Türkçe’ dizisi Alman Birinci Kanalı’nda yayınlandı. Üç sezon ekranlara gelen dizide Adnan Maral ve Elyas M’Barek gibi ünlü oyuncular oynuyordu.
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