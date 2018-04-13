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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
13.04.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Kavgaya müdahale eden polis, Afgan genci öldürdü

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Kavgaya müdahale eden polis, Afgan genci öldürdü

Almanya’nın Fulda kentinde çıkan kavgaya müdahale eden polis, bir kişiyi silahla vurarak ölümüne yol açtı. Ölen kişinin 19 yaşında sığınmacı Afgan olduğu açıklandı.

EMNİYETTEN yapılan açıklamada cuma sabaha karşı saat 04.00 sıralarında pastanenin önünde kavga çıktı. Henüz pastane kapılarını açmadığı sırada 19 yaşındaki mülteci Afgan, pastane çalışanlarına saldırdı. Servis yapan şoförü ağır yaraladı. Dükkanın da camlarına taşla saldırdı. 
Polisin olay yerine gelmesi üzerine saldırgan bu kez taş ve sopayla güvenlik güçlerini hedef aldı. Bir polis hafif yaralandı. Olaya müdahale eden polislerden biri silahına davranarak saldırganın üzerine ateş etti.
Tabancadan çıkan üç kurşun sonucu saldırgan yaşamını yitirdi. Olaya savcılık el koydu.

Kavgaya müdahale eden polis, Afgan genci öldürdü

Ölen Afgan’ın neden pastane çalışanlarına saldırdığı bilinmiyor. Saldırganın alkollü mü olduğu yoksa uyuşturucunun etkisiyle mi olay çıkardığı henüz netlik kazanmadı. Savcılık başlattığı soruşturmada olayın siyasi boyutunun olup olmadığını da araştırıyor.

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