Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak
Berlin’de 6 yıl önce sokak ortasında vurularak öldürülen Burak Bektaş anısına hazırlanan anıt, dün dikildi. Anıtın açılışına yüzlerce insan katıldı ve katılımcılar cinayetin aydınlatılmasını istedi.
BURAK Bektaş cinayetinin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen sır perdesi hala kaldırılamadı. Cinayetin aydınlatılması için kurulan girişim ise olayın peşini bırakmıyor. Girişimciler uzun çabalardan sonra Burak Bektaş'ın öldürüldüğü caddenin yanında bir anıt dikilmesini sağladı. Pazar günü düzenlenen gösterinin ardından sanatçı Zeynep Delibalta'nın yaptığı anıt açıldı.
Yürüyüş ve anıtın açılışına bin 500 kadar gösterici katıldı. Konuşmacılar Burak Bektaş cinayetinin bugüne kadar aydınlanmamış olmasında güvenlik birimlerinin yeterince çaba göstermemesini eleştirdi. Burak Bektaş'ın ırkçı bir cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor. Anıtın açılışında yapılan konuşmalarda cinayetten önce aşırı sağcı ‘İmparatorluk Vatandaşları’ imzasıyla semtte bildiriler dağıtıldığı belirtildi, ancak polisin bu ihbarların üzerinde ciddi olarak durmadığı eleştirildi.
ARTIK GÜVENMİYORUM
Annesi Melek Bektaş, bu anıtla Burak Bektaş'ın artık unutulmayacağını ve cinayetin aydınlatılması konusunda bir baskı olacağını umduğunu söyledi. Melek Bektaş “Artık Burak'ı bir anma yerimiz oldu” dedi. Acılı anne, artık Alman polis ve yargısına güvenini kaybettiğini söyledi.
Açılışa Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Yeşiller milletvekilleri Canan Bayram, Benedikt Lux, neonazi terör örgütü NSU kurbanlarının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler de katıldı. Başkonsolos Çelik, Alman makamlarıyla görüşmelerinde Burak Bektaş cinayetini gündeme getirerek, aydınlık kazanması taleplerini devamlı sıcak tuttuklarını söyledi. Çelik, bu anıtın cinayetin aydınlanması konusunda faydalı olacağını ve bu konulara daha fazla duyarlılık kazandıracağını kaydetti.
22 yaşındaki Burak Bektaş 5 Nisan 2012 akşamı dört arkadaşıyla sohbet ettiği sırada orta yaşlı bir kişi üzerlerine kurşun yağdırdı. Saldırıda Bektaş hayatını kaybetmiş, iki arkadaşı ağır yaralı kurtulmuştu.
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