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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
09.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak

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Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak

Berlin’de 6 yıl önce sokak ortasında vurularak öldürülen Burak Bektaş anısına hazırlanan anıt, dün dikildi. Anıtın açılışına yüzlerce insan katıldı ve katılımcılar cinayetin aydınlatılmasını istedi.

BURAK Bektaş cinayetinin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen sır perdesi hala kaldırılamadı. Cinayetin aydınlatılması için kurulan girişim ise olayın peşini bırakmıyor. Girişimciler uzun çabalardan sonra Burak Bektaş'ın öldürüldüğü caddenin yanında bir anıt dikilmesini sağladı. Pazar günü düzenlenen gösterinin ardından sanatçı Zeynep Delibalta'nın yaptığı anıt açıldı. 

Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak

Yürüyüş ve anıtın açılışına bin 500 kadar gösterici katıldı. Konuşmacılar Burak Bektaş cinayetinin bugüne kadar aydınlanmamış olmasında güvenlik birimlerinin yeterince çaba göstermemesini eleştirdi. Burak Bektaş'ın ırkçı bir cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor. Anıtın açılışında yapılan konuşmalarda cinayetten önce aşırı sağcı ‘İmparatorluk Vatandaşları’ imzasıyla semtte bildiriler dağıtıldığı belirtildi, ancak polisin bu ihbarların üzerinde ciddi olarak durmadığı eleştirildi.

Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak

ARTIK GÜVENMİYORUM
Annesi Melek Bektaş, bu anıtla Burak Bektaş'ın artık unutulmayacağını ve cinayetin aydınlatılması konusunda bir baskı olacağını umduğunu söyledi. Melek Bektaş “Artık Burak'ı bir anma yerimiz oldu” dedi. Acılı anne, artık Alman polis ve yargısına güvenini kaybettiğini söyledi.

Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak


Açılışa Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Yeşiller milletvekilleri Canan Bayram, Benedikt Lux, neonazi terör örgütü NSU kurbanlarının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler de katıldı. Başkonsolos Çelik, Alman makamlarıyla görüşmelerinde Burak Bektaş cinayetini gündeme getirerek, aydınlık kazanması taleplerini devamlı sıcak tuttuklarını söyledi. Çelik, bu anıtın cinayetin aydınlanması konusunda faydalı olacağını ve bu konulara daha fazla duyarlılık kazandıracağını kaydetti.
22 yaşındaki Burak Bektaş 5 Nisan 2012 akşamı dört arkadaşıyla sohbet ettiği sırada orta yaşlı bir kişi üzerlerine kurşun yağdırdı. Saldırıda Bektaş hayatını kaybetmiş, iki arkadaşı ağır yaralı kurtulmuştu.

Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak

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