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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
07.10.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Katedralde bayram namazı kılınmasını sağlayan Yusuf Topçu vefat etti

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Katedralde bayram namazı kılınmasını sağlayan Yusuf Topçu vefat etti

Almanya’ya ilk giden Türkler’den olan ve namaz kılınacak bir cami olmadığı için yaptığı girişim sayesinde 1961 ve 1965’te bayram namazlarının Köln’de Dom Katedrali’nde kılınmasını sağlayan Yusuf Topçu (82), tedavi gördüğü Köln Üniversitesi’nde hayata gözlerini yumdu. Geçen Haziran’da Köln Konsolosluğu ve İslam Toplumu Milli Görüş tarafından plaketle onure edilen Topçu’nun cenazesi Türkiye’ye gönderilecek.

YUSUF Topçu, Almanya’da tarihi Dom Katedrali’nde namaz kılınmasını sağlamasıyla tanındı. Topçu o tarihi günü şöyle anlatmıştı: “DOM Katedrali’nde bayram namazı kılmak içini resmi başvuruyu yaptık. Tabi bu kısmı başlı başına bir macera oralara girmeyeyim. Müsaade gelince elimle yazıp bisikletle İbrahim Toparslan ile beraber Türklerin yaşadığı yerlere ilanlar astık. Namaza gelenlerin gelirken tedarikli gelmelerini istedik. Battaniye, karton getirenler oldu. İçerideki heykelleri kapatarak namazımızı kıldık. Tabi bu namazında ardından bir de bayram ikramiyesi olarak gemi turu hediye ettiler. Bunu da aynı şekliyle duyurarak bedava gemi turumuzu yaptık”.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Vefatından birkaç gün önce Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Yusuf Topçu’yu hastanede ziyaret etmişti. Doğum gününde vefat eden Yusuf Topçu, Almanya’daki işlemlerinin tamamlanmasıyla vasiyeti gereği doğduğu köy olan Kırklareli’nin Pınarhisar’a bağlı Ataköy’de toprağa verilecek.

Katedralde bayram namazı kılınmasını sağlayan Yusuf Topçu vefat etti
YUSUF TOPÇU KİMDİR?
Yusuf Topçu, 5 Ekim 1937 yılında Kırklareli’nin Pınarhisar’a bağlı Ataköy’de doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi bitirdikten sonra askerliğin ardından o zamanki adıyla Trakya Çatalca’daki Allıpullu Şeker Fabrikası’nda müdür olarak çalıştı. 1960 yılında Almanya’ya geldi. Köln kentinde Devlet Demir Yollarında (DB) kısa süreli işçi olarak çalıştı. İyi derecede Almanca, Yunanca ve İtalyanca bilmesi sayesinde ilk oturum hakkını alan Türk vatandaşı oldu.

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