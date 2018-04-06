Katalonya’da eski güvenlik yetkilileri yargılanacak
İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya polis şefi ve diğer bölgesel güvenlik yetkililerinin yasa dışı bağımsızlık referandumdaki rollerinden dolayı yargılanmasına karar verdi. Yargılanacaklar arasında daha önce ‘kahraman’ ilan edilen polis şefi Josep Lluis Trapero da var.
YARGIÇ Carmen Lamela, kararında Mossos d’Esquadra (Katalonya özerk bölgesi polis teşkilatı) şefi Josep Lluis Trapero’nun bağımsızlık yanlısı planın parçası olduğunu bildirdi. Kararda ayrıca, Mossos yöneticilerinden Pere Soler, özerk yönetimin İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cesar Puig ile bir semtin polis yetkilisi Teresa Laplana’nın da aynı suçtan yargılanacağı ve ilk duruşmanın 16 Nisan’da yapılacağı ifade edildi.
Trapero, geçen sene Barselona’daki terör saldırısının ardından hücrenin çökertilmesindeki rolü nedeniyle kahraman ilan edilmişti. Ancak 1 Ekim’de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun engellenmesi için merkezi hükümetin baskısına maruz kalan Trapero, Madrid’in bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamasının ardından istifa etmişti.
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