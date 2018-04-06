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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
06.04.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Katalonya’da eski güvenlik yetkilileri yargılanacak

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Katalonya’da eski güvenlik yetkilileri yargılanacak

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya polis şefi ve diğer bölgesel güvenlik yetkililerinin yasa dışı bağımsızlık referandumdaki rollerinden dolayı yargılanmasına karar verdi. Yargılanacaklar arasında daha önce ‘kahraman’ ilan edilen polis şefi Josep Lluis Trapero da var.

YARGIÇ Carmen Lamela, kararında Mossos d’Esquadra (Katalonya özerk bölgesi polis teşkilatı) şefi Josep Lluis Trapero’nun bağımsızlık yanlısı planın parçası olduğunu bildirdi. Kararda ayrıca, Mossos yöneticilerinden Pere Soler, özerk yönetimin İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cesar Puig ile bir semtin polis yetkilisi Teresa Laplana’nın da aynı suçtan yargılanacağı ve ilk duruşmanın 16 Nisan’da yapılacağı ifade edildi.

Trapero, geçen sene Barselona’daki terör saldırısının ardından hücrenin çökertilmesindeki rolü nedeniyle kahraman ilan edilmişti. Ancak 1 Ekim’de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun engellenmesi için merkezi hükümetin baskısına maruz kalan Trapero, Madrid’in bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamasının ardından istifa etmişti.

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