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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP-Reuters
13.11.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Katalanlar, eylemlerini Katalonya geneline yaydılar

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Katalanlar, eylemlerini Katalonya geneline yaydılar

İspanya’nın doğusundaki Katalonya’daki ayrılıkçı radikal Katalan gruplar, polisin müdahalesiyle İspanya-Fransa sınırında sonlandırdıkları yol kapatma eylemlerini Katalonya geneline yaydı

AYRILIKÇI grupların İspanya-Fransa sınırındaki AP-7 otoyolunda 1 gün süren yol kapatma eyleminin Fransız ve İspanyol polisinin müdahalesiyle sonlandırılmasının ardından, eylemler Katalonya’daki büyük şehirlere sıçradı. Katalonya’nın İspanya’dan ayrılması için sokak eylemleri düzenleyen ‘Demokratik Tsunami’ ve ‘Cumhuriyeti Savunma Komitesi’ adlı radikal grupların çağrısıyla Barselona, Girona, Tarragona, Sabadell gibi önemli Katalan kentlerinde yeni eylemler düzenlendi. Barselona kentinin ana giriş yollarını, Katalonya’yı güneyden kuzeye kesen AP-7 otoyolunun Girona ve Tarragona girişlerini trafiğe kapatan eylemciler, yollarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Eylemcilerin bazı noktalarda yollara barikatlar kurduğu görüldü.

Katalanlar, eylemlerini Katalonya geneline yaydılar
PAZARTESİ SABAHI BAŞLAMIŞTI
Diğer yandan yol kapatma eylemlerinin Bask bölgesinin Fransa sınırında Irun kenti yakınlarındaki AP-8 otoyolunda da gerçekleştirildiği bildirildi. İspanyol polisinin, Katalonya’daki olayların daha fazla büyümemesi için yol kapatan eylemcilere müdahale etmekte çok kontrollü hareket ettiği gözlendi. İspanya-Fransa sınırında pazartesi sabahı başlayan ve yaklaşık 30 saat süren yol kapatma eylemi Fransız ve İspanyol polisinin müdahalesiyle sona ermişti.
Katalanlar, eylemlerini Katalonya geneline yaydılar
DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORLAR
Çıkan olaylarda bazı eylemcilerin yaralandığı, Fransız polisinin 18, Katalan polisinin de 1 kişiyi gözaltına aldığı açıklanmıştı. İspanya’da Yüksek Mahkeme’nin, 1 Ekim 2017’deki yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı verdiği 14 Ekim’den bu yana Katalonya’da kitlesel eylemler yapılıyor. Eylemciler, bir yandan Yüksek Mahkeme’nin kararını protesto ederken, diğer yandan da Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin dünya kamuoyunda gündeme gelmesini amaçlıyor.

Katalanlar, eylemlerini Katalonya geneline yaydılar

 

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