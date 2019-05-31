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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
GÜRSEL KÖKSAL / KASSEL
31.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesi!

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Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesi!

Almanya‘nın en prestijli sanat mekanlarından ‘documenta-Halle Kassel’da açılan ‘Renklerin Gücü’ sergisinde, dünyaca ünlü sanatçımız Mehmet Güler‘in geçmişten günümüze 100 eseri sergileniyor.

ALMANYA‘nın Kassel şehri, kenti kendisine ikinci vatan edinen ünlü Ressam Mehmet Güler‘in 75‘inci yaşını, sanatçının ‘Renklerin Gücü - Leuchtkraft’ adını verdiği retrospektif bir sergiyle kutluyor. Güler‘in Kassel‘de dünyanın en büyük sanat organizasyonlarından biri olan ‘Documenta’nın en prestijli mekanlardan ‘documenta-Halle’deki sergisi, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth tarafından açıldı.

Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesi
50 YILDA YAPTIĞI 100 ESER SERGİDE
Çalışmalarını 1977 yılından bu yana yaşadığı Kassel‘daki atölyesinde sürdüren Mehmet Güler‘in 16 Haziran‘a kadar devam edecek olan sergisinde, 50 yılı aşkın sanat yaşamından yaklaşık 100 eseri yer alıyor. Hessen Kültür ve Bilim Bakanlığı‘nın da desteklediği serginin açılışına ailesiyle birlikte katılan Güler‘e bu özel gününde sanatçı arkadaşlarının yanısıra, kültür ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi eşlik etti. Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da açılışa katılıp, sanatçıyı tebrik etti.
Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesi
ROTH: GURUR DUYUYORUM
Açılış töreni, Mehmet Güler‘in sanat yaşamını özel sergiyle taçlandıran Kassel şehri adına Büyükşehir Belediyesi Kültür Encümeni Susanne Völker‘in selamlamasıyla başladı. Ttanınmış kültür tarihçisi Prof. Dr. Frank Günther Zehnder de 1980‘lerden beri yakından takip ettiği sanatçıyı ve eserlerini yorumlayan bir sunum yaptı.
Sergisinin açılışını yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Güler‘in 75‘nci yaş gününü kutladı.
Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesi
SERGİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER
Mehmet Güler, Documente Salonu‘nun duvarlarının çok büyük olması nedeniyle bu sergi için özel olarak büyük boyutlarda resimler üretmiş. Güler‘in metal ve ağaçtan heykellerinin, gravürlerinin de yer aldığı serginin bir köşesinde de Aziz Nesin‘den Yaşar Kemal‘e Türk edebiyatının büyük isimlerinin kitapları yer alıyor. Bu kitapların kapakları da onun resimleriyle zenginleşmiş.
Sergi kapsamında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. İlk etkinlik 2 Haziran Pazar saat 18.00‘de başlayacak. Thomas Bockelmann Mehmet Güler‘in öz yaşam öyküsünden bölümler okuyacak. Bunu Wolfram Breimer‘in sanatçıyla yapacağı söyleşi takip edecek. İkinci etkinlik ise 7 Haziran saat 18.00‘de başlayacak. Michael Kaiser ve Thomas Bündgen, büyük yazar Yaşar Kemal‘in romanı ‘Bin Boğalar Efsanesi’ni tanıtacak.
Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesi
MEHMET GÜLER KİMDİR?
1944 yılında Malatya’da doğan Mehmet Güler, 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Bir süre eğitim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Almanya‘ya geldi. 1976’da Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1977 yılından itibaren serbest sanatçı olarak çalışmalarını burada sürdürüyor. Eserleri 70’li yıllardan bu yana dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce kez sergilenen Güler, Türkiye, Almanya ve İtalya’da çok sayıda ödül aldı.

Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesiYağlıboya ağırlıklı çalışmalarının yanısıra grafik ve heykel gibi teknikler de kullanan Güler’in eserleri Türkiye’den İngiltere’ye birçok ülkede müzelerde, özel ve kurum kolleksiyonlarında sergileniyor. İmzasını taşıyan en fazla eseri Frankfurt’taki Deutsche Bank kolleksiyonunda yer alıyor. 2014 yılında kente yaptığı katkılar nedeniyle „Kassel‘ın Sanat Elçisi“ ilan edilen ve kendisine Kassel‘ın „Altın Onur Rozeti“ verilen Güler, Türkiye‘yi hiç bir zaman ihmal etmiyor. Güler, her yıl Türkiye‘de en az bir sergi yapıyor ya da bir sergiye katılıyor.

Kassel‘den Mehmet Güler‘e 75‘nci yaş günü hediyesi

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