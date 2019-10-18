Kassel Valisi katiliyle resmi bağlantısı varmış!
Almanya’da NSU cinayetlerindeki rolü bir türlü aydınlatılamayan gizli servis yetkilisi Andreas Temme’nin, Kassel Valisi Walter Lübcke’nin katili neonazi Stephan Ernst’le ilişkisi olduğu haberi kamuoyunda bomba etkisi yarattı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili SPD’nin soru önergesine ‘Resmi ilişki’ cevabını verdi.
HESSEN Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, SPD’nin soru önergesine verdiği cevapta ikili arasında ‘Resmi ilişki’ olduğunu açıkladı. Ancak Bakan nasıl bir ilişki ve ne zaman sorularını açık bıraktı. SPD milletvekili Günter Rudolph, “Bomba patladı” dedi ve “İstihbaratın o zaman Stephan Ernst’i neden mercek altına almadığı sorusu giderek önem kazanıyor” diye konuştu. Hür Demokrat Parti iç politika sözcüsü Stefan Müller de açıklama karşısında “Şok olduk” dedi.
O MU ENGELLEDİ
İçişleri Bakanı’nın açıklamasına göre Stephan Ernst’le ilgili istihbarat dosyasında daire başkanı Andreas Temme imzalı iki rapor var. Stephan Ernst’in neonazi çevreden ‘Soğuduğu’, yani aktif olmadığı ibaresiyle istihbaratın radarından çıkmasını Andreas Temme mi sağladı? Bu soru açık. NSU cinayetlerindeki karanlık rolü nedeniyle istihbarat biriminden azledilen Andreas Temme, Kassel Valliği’nde çalışıyor.
POLİS PEŞLERİNDE
Öte yandan Halle kentinde bir sinagogla bir döner büfesine neonazi saldırısıyla ilgili polis üç kişiyi arıyor. Federal Asayiş Şubesi (BKA) saldırganın internetten yayınladığı görüntüleri aynı anda izleyen üç kişinin peşine düştü. Saldırıyı izleyen üç kişinin IP adreslerinin ABD ve İsviçre’de göründüğü belirlendi, ancak üç izleyici orada mı yaşıyor yoksa bir karartma programı mı henüz bilinmiyor.
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