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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN-Fotoğraf: dpa
18.10.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Kassel Valisi katiliyle resmi bağlantısı varmış!

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Kassel Valisi katiliyle resmi bağlantısı varmış!

Almanya’da NSU cinayetlerindeki rolü bir türlü aydınlatılamayan gizli servis yetkilisi Andreas Temme’nin, Kassel Valisi Walter Lübcke’nin katili neonazi Stephan Ernst’le ilişkisi olduğu haberi kamuoyunda bomba etkisi yarattı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili SPD’nin soru önergesine ‘Resmi ilişki’ cevabını verdi.

HESSEN Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, SPD’nin soru önergesine verdiği cevapta ikili arasında ‘Resmi ilişki’ olduğunu açıkladı. Ancak Bakan nasıl bir ilişki ve ne zaman sorularını açık bıraktı. SPD milletvekili Günter Rudolph, “Bomba patladı” dedi ve “İstihbaratın o zaman Stephan Ernst’i neden mercek altına almadığı sorusu giderek önem kazanıyor” diye konuştu. Hür Demokrat Parti iç politika sözcüsü Stefan Müller de açıklama karşısında “Şok olduk” dedi.

O MU ENGELLEDİ
İçişleri Bakanı’nın açıklamasına göre Stephan Ernst’le ilgili istihbarat dosyasında daire başkanı Andreas Temme imzalı iki rapor var. Stephan Ernst’in neonazi çevreden ‘Soğuduğu’, yani aktif olmadığı ibaresiyle istihbaratın radarından çıkmasını Andreas Temme mi sağladı? Bu soru açık. NSU cinayetlerindeki karanlık rolü nedeniyle istihbarat biriminden azledilen Andreas Temme, Kassel Valliği’nde çalışıyor.

POLİS PEŞLERİNDE
Öte yandan Halle kentinde bir sinagogla bir döner büfesine neonazi saldırısıyla ilgili polis üç kişiyi arıyor. Federal Asayiş Şubesi (BKA) saldırganın internetten yayınladığı görüntüleri aynı anda izleyen üç kişinin peşine düştü. Saldırıyı izleyen üç kişinin IP adreslerinin ABD ve İsviçre’de göründüğü belirlendi, ancak üç izleyici orada mı yaşıyor yoksa bir karartma programı mı henüz bilinmiyor.

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