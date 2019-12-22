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Avrupa
22.12.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Kasları hayrete düşürdü!

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Kasları hayrete düşürdü!

Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 23 yaşındaki yıldızın vücudu görenleri şaşırtıyor...

Kasları hayrete düşürdü
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore vücut yapısı ile herkesi şaşırtıyor. Vücut geliştiricileri aratmayan Mali asıllı İspanyol yıldız, Premier Lig'in çok konuşulan oyuncuları arasında yerini aldı.

Piyasa değeri 28 milyon euro...
Vücut yapısının yanı sıra dripling yeteneği ve süratiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Traore'nin piyasa değeri ise 28 milyon euro...

Kasları hayrete düşürdü
20 milyon euroya transfer oldu
Wolverhampton'ın 20 milyon euro ödeyerek Middlesbrough'tan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Kasları hayrete düşürdü

Beşiktaşa karşı oynadı
Daha önce Barcelona alt yaş kategorilerinde forma giyen Traore, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş maçında sonradan oyuna girmişti.
Kasları hayrete düşürdü

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