Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKasımda ‘Como Gölü’ başkadır
GeriAvrupa Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Gülay YILMAZ / MÜNİH
09.11.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

‘Şöyle hem kafayı bir dinleyeyim hem de büyük şehrin gürültüsünden kurtulayım’ diyorsanız veya sevgilinizle birlikte romantik bir kaçamak yapmak istiyorsanız o zaman doğru adres ‘Como Gölü’. Her ne kadar son yıllarda Como Gölü deyince akla ilk gelen ünlü yıldız George Clooney olsa da aslında Como Gölü’nün ünü 16. yüzyıla uzanıyor. Haydi gelin hep birlikte Güney Alpler’in nefes kesici dağ panoraması eşliğinde Como Gölü etrafında küçük bir gezintiye çıkalım!

İTALYA’nın kuzeyinde yer alan ve Milano’ya sadece 80 kilometre uzaklıktaki, başta İtalya’nın soyluları olmak üzere, zenginlerin ve ünlü sanatçıların sayfiye yeri olan Como Gölü özellikle sonbaharda Avrupa’da gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Sonbaharın büyüleyici renk cümbüşünü gölün kıyı şeridi boyunca uzanan subtropikal bitkilerle çevrili 16. yüzyıldan kalma muhteşem villalar eşliğinde yaşamak mümkün. İşte bu yüzden Como Gölü’nü sonbaharda gezmek gerek. Elbette bu kadar ünlü bir bölgenin yaz aylarındaki popülaritesi ve turist yoğunluğu da oldukça fazla.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

PİLİN MUCİDİ BU ŞEHİRDE
Como Merkez: Como Gölü’nün güney kıyısında yer alan büyüleyici bir şehir. Harika bir manzaraya serpiştirilmiş Como Katedrali, San Fedele Bazilikası, görkemli Orta Çağ şehir surları, kuleleri, birbirinden etkileyici binaları ve kıyı şeridi boyunca uzanan muhteşem zenginlikteki villalarıyla ünlü. Como’yu gezmeye şehrin en bilinen meydanlarından biri olan Piazza Cavour’dan başlayalım. Burası ulaşımın ana noktalarından biri olması ve civarında bulunan restoran ve cafeler nedeniyle şehrin en kalabalık noktalarından biri. Buradan Via Domenico Fontana sokağı üzerinden yürümeye devam ederseniz karşınıza Como’nun diğer ünlü meydanı olan ortasında pili icat eden Comolu fizikçi Alessandro Volta’nın bir anıtının bulunduğu meydana gelirsiniz. Şehir merkezi sayılan Piazza Cavour’dan şehrin içine doğru ilerlerseniz bu kez karşınıza, Piazza Duomo’da bulunan Como Katedrali çıkıyor. Meydanın yanındaki ara sokaklarda ise alışveriş caddeleri Via Cinque Giornate, Via Bernardino Luini ve Vittorio Emanuele gibi caddeleri bulunuyor.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

MÜKEMMEL BİR MANZARAYA SAHİP
Brunate: Como şehrinin olmazsa olmazı ve şehir ve göl manzarasını en güzel izleyebileceğiniz nokta. Como’nun 500 metre yukarısında yer alan Brunate ününü, 1894’te faaliyete geçen ve tepeye çıkan füniküler demiryolunun bugün hâlâ faaliyet gösteriyor olmasından ve tabii ki Como bölgesini gözlemleyebileceğiniz mükemmel bir manzaraya sahip olmasına borçlu.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

Zirveye çıktıktan sonra, biraz daha tırmanmayı ve yürümeyi göze alıyorsanız, Faro Voltiano olarak bilinen deniz fenerine de bir göz atmanızı öneririm. Vapur seferleriyle küçük köyleri da keşfedin.

‘LARIO’NUN İNCİSİ’
Bellagio Köyü: Como’dan vapur seferiyle veya arabayla ulaşabileceğiniz Bellagio Köyü ‘Lario’nun İncisi’ olarak da bilinen oldukça güzel bir köy. Romantik balıkçı köyü Varenna ve küçük bir köy olan Menaggio ile birlikte Bellagio Köyü için Como Gölü’nün ortası da diyebiliriz. Hem vapur ulaşımının ana duraklarından biri olması hem de lüks villaları ve bahçeleri, muhteşem otelleri ve mekanlarıyla gerçekten de güzel bir gezinti yeri.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

Bunun yanı sıra dolambaçlı ara sokaklarıyla ve bu sokakların aralarında rastlayabilileceğiniz tarihi dokusuyla da oldukça etkileyici eski bir köy mutlaka görün derim.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

DAHA SAKİN DAHA OTANTİK
Varenna Kasabası: Pitoresk Varenna Kasabası’na da mutlaka bir gününüzü ayırmanızı öneririm. Varenna’ya da aynı şekilde Como’dan, Menaggio’dan ya da Bellagio Köyü’nden vapurla ulaşabilirsiniz.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

Burası bence göl kenarındaki en sevimli kasabalardan biri. Bellagio’ya kıyasla daha sakin, belkide bu yüzden daha otantik kalmayı başarmış. Vapurdan indikten sonra birçok turistin yaptığı gibi ilk olarak göl kenarını yürümek yerine, öncelikle biraz yokuş çıkmayı göze alarak Piazza S. Giorgio meydanına giden ara sokaklarda yürüyün.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

Bu ara sokaklardaki renkli ve tarihi eski binaları keşfedin bu arada siz buraları keşfederken gölün kenarı da nispeten turistlerden arınacak ve daha rahat dolaşmanızı ve fotoğraf çekmenizi sağlayacak. Como Gölü’ne eğer sonbahar aylarında giderseniz turist yoğunluğu yok denecek kadar az bu da bölgenin gerçek anlamda tadını çıkarabilmek için mükemmel bir fırsat.

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

Kasımda ‘Como Gölü’ başkadır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle