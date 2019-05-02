‘Kasaplık yapacaktım, sunucu oldum’
Almanya'da ‘eğlencenin kraliçesi’ olarak ünlenen Frauke Ludowig, RTL’de yayınlanan ‘Exclusiv’ programını 25 yıldır sunuyor. Şimdiye kadar 7 binden fazla program sunan, yerli ve yabancı olmak üzere kendi alanında ünlü binden fazla kişi ve sanatçıyla röportajlar yapan 55 yaşındaki ünlü sunucu Ludowig, gençlik yıllarında kasap olmayı planladığını söyledi.
BABASININ kasap dükkânını işletmeyi planlarken kendisini kameralar karşısında bulan Ludowig, “Çok şanslıyım. Yaptığım işi çok seviyorum. Disiplinliyim ve yoğun çalışıyorum. İşe en erken ben gider, en son ben çıkarım. Başarımın sırrı da bu” dedi. 2003’te evlenen ve biri 13, diğeri 15 yaşında iki kız çocuğu olan Ludowig, gençlerin yerini almasından ise hiç korkmadığını söyledi. Ünlü sunucu, “Ben bu işi dış görüntümle almadım. Diğerleri gibi modellik yarışından da gelmiyorum. Bu programdan önce muhabirlik yaptım” dedi.
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