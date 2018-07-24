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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
24.07.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Karşı çıkılan köy kütüphanesinde 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu

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Karşı çıkılan köy kütüphanesinde 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu

Almanya’nın Freiburg kentinde yaşayan Hasan Kuyuldar, doğup büyüdüğü Bingöl’deki köyüne kütüphane kurmak istediğinde tepkiyle karşılaştı. İlk başta boş kalan kütüphane zamanla bisiklet sürme, hediye uçurtma, kek ve meyve suyu gibi ikramlarla ilgi gördü. Köyde 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu.

YAKLAŞIK 20 yıl önce anneleri ile birlikte işçi olan babasının yanına Almanya’nın Freiburg kentine gelen Hasan ve Hüseyin Kuyuldar kardeşler, doğup büyüdükleri Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar beldesinin Ilıca köyüne okuma salonu kurmayı istiyordu. Ancak geçen yıl kardeşi Hüseyin’in Fransa’nın Mulhouse kentinde düştüğü nehirde boğulması üzerine proje yarım kaldı. Kardeşiyle birlikte kurdukları hayali gerçekleştirmek isteyen Kuyuldar, köyün ileri gelenlerinin karşı çıkmasına rağmen köyüne zazaca ‘Sizin sesiniz’ adını taşıyan kütüphaneyi açmaya karar verdi.

Karşı çıkılan köy kütüphanesinde 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu

KARDEŞİMİN HAYALİ GERÇEK OLDU
Yaşlıların tepkisiyle ilk başlarda boş kalan kütüphane, en çok kitap okuyana bisiklet sürme, uçurtma hediyesi ve meyve suyu ikramıyla çocukların ilgisini çekti. Köydeki çocuklar şimdi hem kitap okuyarak hem de oyun oynayarak tatilin keyfini çıkarıyor.
Kardeşinin hayalini gerçekleştirdiği için sevinçli olduğunu vurgulayan Kuyuldar, “Okuyan toplumun hayata bakışı farklı olur. Okuyan insan kötülük yapmaz” dedi.

Karşı çıkılan köy kütüphanesinde 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu

4 AYDA 7 BİN 100 KİTAP
Ilıca Mahallesi Muhtarı Suphi Korkut ise açılan kıraathanenin bütün köyler için örnek proje niteliği taşıdığını belirterek “Çocuklarımız zamanı kitap okuyarak geçiriyor. 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu. Okuyucularımızın çoğu da 15 yaş ve altı” dedi.
Mahalle öğretmeni ve mahalle imamının tavsiyesi doğrultusunda alınan kitaplar arasında dünya klasiklerinden dini eğitime çok sayıda kitap var.
Köy sakinleri ve köyün çocukları projeden çok memnun olduklarını belirterek Kuyuldar’a teşekkür etti.

Karşı çıkılan köy kütüphanesinde 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu

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