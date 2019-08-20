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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: dpa
20.08.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

‘Koalisyonun parçası olarak desteklemeye devam edeceğiz’

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‘Koalisyonun parçası olarak desteklemeye devam edeceğiz’

Ürdün’den sonra Irak’ı ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, terör örgütü DEAŞ’a karşı Irak’a desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

ALMANYA Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Ürdün’de konuşlu Tornado keşif uçaklarında görev yapan Alman askerlerini ziyaretinden sonra Irak’a geçerek, resmi temaslarda bulundu. Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şemeri ile görüşen Kramp Karrenbauer, Irak’a terörle mücadelede istihbarat ve lojistik iş birliği desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Terör örgütü DEAŞ’a karşı askeri operasyonların bittiğini, ancak DEAŞ’ın halen varlığını sürdürdüğünü söyleyen Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, “Almanya uluslararası koalisyonun bir parçası olarak kalacak. Irak ordusunu desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GÖRÜŞ AYRILIĞI
Almanya’nın terör örgütü DEAŞ’la mücadele için Ürdün ve Irak’ta uluslarası koalisyona destek amaçlı askeri misyonu 31 Ekim 2019’da sona eriyor. Son uzatmada misyonun 31 Ekim 2019’da sona erdirilmesi kararı alınmıştı. Misyonun parlamento tarafından yeniden uzatılması konusunda koalisyon ortakları arasında görüş ayrılığı var. SPD misyonun sona erdirilmesinden yana. Almanya Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer ise misyonun uzatılmasını istiyor. Alman Ordusu’ndan 50 civarında asker Bağdat’a 30 km uzaklıktaki Taçi Askeri Üssü’nde Irak askerlerine eğitim veriyor.

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