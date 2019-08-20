‘Koalisyonun parçası olarak desteklemeye devam edeceğiz’
Ürdün’den sonra Irak’ı ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, terör örgütü DEAŞ’a karşı Irak’a desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.
ALMANYA Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Ürdün’de konuşlu Tornado keşif uçaklarında görev yapan Alman askerlerini ziyaretinden sonra Irak’a geçerek, resmi temaslarda bulundu. Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şemeri ile görüşen Kramp Karrenbauer, Irak’a terörle mücadelede istihbarat ve lojistik iş birliği desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Terör örgütü DEAŞ’a karşı askeri operasyonların bittiğini, ancak DEAŞ’ın halen varlığını sürdürdüğünü söyleyen Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, “Almanya uluslararası koalisyonun bir parçası olarak kalacak. Irak ordusunu desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
GÖRÜŞ AYRILIĞI
Almanya’nın terör örgütü DEAŞ’la mücadele için Ürdün ve Irak’ta uluslarası koalisyona destek amaçlı askeri misyonu 31 Ekim 2019’da sona eriyor. Son uzatmada misyonun 31 Ekim 2019’da sona erdirilmesi kararı alınmıştı. Misyonun parlamento tarafından yeniden uzatılması konusunda koalisyon ortakları arasında görüş ayrılığı var. SPD misyonun sona erdirilmesinden yana. Almanya Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer ise misyonun uzatılmasını istiyor. Alman Ordusu’ndan 50 civarında asker Bağdat’a 30 km uzaklıktaki Taçi Askeri Üssü’nde Irak askerlerine eğitim veriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle