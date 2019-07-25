Karrenbauer: Meclis önünde de askeri yemin töreni olsun
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, meclisteki yemin töreni konuşmasında askeri yemin töreninin daha fazla kamuoyuna açılmasını istedi. Karrenbauer, parlamento ordusu olarak, meclis önünde de yemin töreni arzu ettiğini söyledi.
BİRÇOK eyalet başbakanı Karrenbauer’in bu talebine olumlu yanıt verdi. Hükümet ortağı SPD’den de destek geldi. Thüringen Eyalet Başbakanı Sol Partili Bodo Ramelow ise kamuya açık askeri yemin törenine karşı çıktı.
Almanya’da yılda 150 civarında yemin töreni düzenleniyor. Kamuoyu önünde askeri yemin törenleri geçmişte Almanya’da tepkilere yol açtı. Kamuya açık yemin töreni karşıtları, bunu militarizm şovu olarak değerlendiriyor.
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