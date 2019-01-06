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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
06.01.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Karrenbauer için geçerli olan benim için de geçerli

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Karrenbauer için geçerli olan benim için de geçerli

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, her yıl bütçeye milyarlarca euro vergi fazlasının yağdığı ‘yağlı yıllar’ın artık geride kaldığını söyledi. Scholz, ‘başbakanlık için kendinize güveniyor musunuz’ sorusuna ise CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer’i örnek göstererek “Bayan Karrenbauer kendisinden böyle bir görevin beklenildiğini söyledi. Almanya’nın Başbakan Yardımcısı için de aynı şey geçerli” dedi.

ALMANYA Maliye Bakanı Olaf Scholz, açık açık gelecek seçimlerde partisi SPD’nin başbakan adayı olmak istediğini duyurdu. Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Scholz, ‘başbakan adayı olmak için kendinize güveniyor musunuz’ sorusuna, CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer’in sözlerini örnek göstererek, şu yanıtı verdi: “Evet, Bayan Kramp Karrenbauer bir parti başkanı olarak kendisinden böyle bir görevin beklenildiğini söyledi. Almanya’nın Başbakan Yardımcısı için de aynı şey geçerli.”
Scholz, SPD’nin kendisinin başbakan adaylığını önlemek için başbakan adayını tüm üyelerin onayına sunmayı tartıştığı, kendisinin ise SPD üyeleri arasında sevilmediği iddiasına ise “Kamuoyu yoklamalarına güvenmek gerekirse ben, seçmenler ve SPD yanlıları arasında yüksek desteğe sahip politikacılar arasındayım” cevabını verdi.

GÜÇLÜ OMUZLAR DAHA FAZLASINI TAŞIYABİLİR
Doğu eyaletlerini kalkındırmak için çalışanlardan kesilen dayanışma vergisinin vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı için 2021’de kalkacağını ancak yüksek gelirli yüzde 10’un dayanışma vergisi ödemeye devam edeceğini belirten Scholz, “Dayanışma vergisi kalkarsa, yılda bir milyon euro kazanan biri 24 bin euro daha az vergi ödeyecek. Maliye Bakanı olarak yılda 180 bin euro kazanan benim bile 3 bin 600 euro daha az vergi ödemem gerekecek. Bu doğru bir yol değil. Güçlü omuzlar daha fazla yük taşıyabilir. Bu nedenle SPD koalisyon sözleşmesine vergi mükelleflerinin yüzde 90’ının 2021 yılından itibaren dayanışma vergisi ödememesini karara bağlattı. Böylece federal bütçeye yılda 10 milyar euro daha az para girecek. Devletin beklenilenden daha fazla vergi fazlası aldığı güzel yıllar artık geride kaldı. 2018’de de vergi fazlası gelecek. Ama yağlı yıllar bitti” diye konuştu. Scholz, asgari saat ücretinin 12 euroya çıkarılmasını ve emekli maaşları seviyesinin 2040 yılına kadar güvence altına alınmasını da istedi.

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