Karrenbauer için geçerli olan benim için de geçerli
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, her yıl bütçeye milyarlarca euro vergi fazlasının yağdığı ‘yağlı yıllar’ın artık geride kaldığını söyledi. Scholz, ‘başbakanlık için kendinize güveniyor musunuz’ sorusuna ise CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer’i örnek göstererek “Bayan Karrenbauer kendisinden böyle bir görevin beklenildiğini söyledi. Almanya’nın Başbakan Yardımcısı için de aynı şey geçerli” dedi.
ALMANYA Maliye Bakanı Olaf Scholz, açık açık gelecek seçimlerde partisi SPD’nin başbakan adayı olmak istediğini duyurdu. Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Scholz, ‘başbakan adayı olmak için kendinize güveniyor musunuz’ sorusuna, CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer’in sözlerini örnek göstererek, şu yanıtı verdi: “Evet, Bayan Kramp Karrenbauer bir parti başkanı olarak kendisinden böyle bir görevin beklenildiğini söyledi. Almanya’nın Başbakan Yardımcısı için de aynı şey geçerli.”
Scholz, SPD’nin kendisinin başbakan adaylığını önlemek için başbakan adayını tüm üyelerin onayına sunmayı tartıştığı, kendisinin ise SPD üyeleri arasında sevilmediği iddiasına ise “Kamuoyu yoklamalarına güvenmek gerekirse ben, seçmenler ve SPD yanlıları arasında yüksek desteğe sahip politikacılar arasındayım” cevabını verdi.
GÜÇLÜ OMUZLAR DAHA FAZLASINI TAŞIYABİLİR
Doğu eyaletlerini kalkındırmak için çalışanlardan kesilen dayanışma vergisinin vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı için 2021’de kalkacağını ancak yüksek gelirli yüzde 10’un dayanışma vergisi ödemeye devam edeceğini belirten Scholz, “Dayanışma vergisi kalkarsa, yılda bir milyon euro kazanan biri 24 bin euro daha az vergi ödeyecek. Maliye Bakanı olarak yılda 180 bin euro kazanan benim bile 3 bin 600 euro daha az vergi ödemem gerekecek. Bu doğru bir yol değil. Güçlü omuzlar daha fazla yük taşıyabilir. Bu nedenle SPD koalisyon sözleşmesine vergi mükelleflerinin yüzde 90’ının 2021 yılından itibaren dayanışma vergisi ödememesini karara bağlattı. Böylece federal bütçeye yılda 10 milyar euro daha az para girecek. Devletin beklenilenden daha fazla vergi fazlası aldığı güzel yıllar artık geride kaldı. 2018’de de vergi fazlası gelecek. Ama yağlı yıllar bitti” diye konuştu. Scholz, asgari saat ücretinin 12 euroya çıkarılmasını ve emekli maaşları seviyesinin 2040 yılına kadar güvence altına alınmasını da istedi.
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