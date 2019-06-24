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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
24.06.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Karrenbauer: AfD’yle iş birliği asla olmaz

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Karrenbauer: AfD’yle iş birliği asla olmaz

Alman televizyon kanalı ARD’de ‘Anne Will’ programına çıkan CDU Lideri Annegret Karmp Karrenbauer, aşırı sağcı AfD ile partisinin bir iş birliğine gitmesinin asla söz konusu olmayacağını söyledi. Karrenbauer, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine AfD’nin kısmen de olsa ortam hazırladığını söyledi.

CDU’nun, AfD ile bir işbirliği ve yakınlaşmasını önlemek için tüm imkânları gözden geçireceğini belirten Kramp Karrenbauer, parti yönetiminden bu konuda yetki isteyeceğini vurguladı. AfD’nin izlediği politika nedeniyle bir iş birliğini aklının ucundan bile geçirmediğini söyleyen Karrenbauer, aşırı sağla aralarına çizgi çekmemelerini buna gerekçe gösterdi.
CDU içinde AfD ile iş birliği seslerinin yükselmesi üzerine bu açıklamayı yapan Karrenbauer, özellikle CDU üyesi olan Kassel Valisi Lübcke’nin katil zanlısının aşırı sağcı çevre içinden çıkmasına dikkati çekti. AfD ile iş birliğini düşünen ve arzu eden CDU üyelerinin, bir partili arkadaşlarının aşırı sağcı çevre tarafından öldürülmesinden sonra bunu vicdanen nasıl kaldıracaklarını düşünmeleri gerektiğini belirten Karrenbauer, “Benim vicdanım buna izin vermez” dedi.

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