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Karl Marx trafik ışığı figürü oldu

Deutsche Welle Türkçe
23.03.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

Komünizmin fikir babalarından Karl Marx’ın dünyaya geldiği Trier kentinin yönetimi, doğumunun 200’üncü yıldönümü yaklaşan Alman düşünürü trafik ışığı figürü hâline getirdi.

KIRMIZIDA dur, yeşilde geç! Bu kuralın mucidi her ne kadar Karl Marx olmasa da Almanya’nın Trier kentinde trafik artık onun felsefesine göre işleyecek. Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, 5 Mayıs 2018’de 200’üncü doğum yıldönümü kutlanacak olan Marx’ın siluetinin yansıdığı bir trafik ışığını törenle hizmete açtı. Komünizmin rengi olarak kabul edilen kırmızı Karl Marx figürü, iki elini yana açmış vaziyette yayalara “Bekleyin” diyor. Yeşil Marx figürü ise koltuk altında bir kitapla yayalara bakarak yürüyor. Her ne kadar bu yönde bir ibare bulunmasa da kara kaplı kitap muhtemelen Karl Marx’ın ünlü eseri ‘Das Kapital’ı tasvir ediyor.

Karl Marx trafik ışığı figürü oldu

SERMAYE ARACI HALİNE GELDİ
Bu ilginç trafik ışığı, ünlü düşünürün 200’üncü doğum günü anısına tasarlandı. 5 Mayıs 1818 tarihinde Almanya’nın Trier kentinde doğan filozof, 17 yaşına kadar burada yaşadı. Ardından yüksek öğrenim için önce Bonn’a, ardından da Berlin’e gitti. Trier Belediyesi, düşünürün doğduğu evin yakınında Marx figürlü ikinci trafik ışığını da doğum gününde hizmete açmayı planlıyor.
Marx’ın eseri ‘Kapital’ Almancada ‘sermaye’ anlamına geliyor. Eser, kapitalizme tepki olarak yazıldı. Ancak Trier Belediyesi, komünizmin fikir babasını, 200’üncü yıldönümünü vesilesiyle tam bir ‘sermaye aracı’ olarak kullanmaktan geri durmuyor. Bu yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğraması beklenen kentte, turistler için Karl Marx görünümlü banyo ördeğinden yine onun tasvirlerinin yer aldığı çeşitli hediyelik eşyalara kadar çok sayıda ürün satışa sunulmuş durumda.
İnsan düşünmeden edemiyor: Karl Marx, kendi adı kullanılarak yapılan bu kapitalist uygulamaları görseydi, acaba ne derdi?

Etiketler: avrupadan haberler
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