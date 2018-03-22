‘Kariyerimi ikiye ayırıyorum: Köln öncesi ve sonrası’

Dünyanın en önemli spor akademilerinden biri olarak kabul edilen Köln Spor Akademesi, bu yıl 25 teknik direktöre diplomasını verdi. Adaylar arasında tek Türk olan ve diploma almaya hak kazananlardan biri de Ersan Parlatan oldu. Daha önce Gençlerbirliği ve Güney Kore’de futbol oynayan Parlatan, Frankfurt’ta düzenlenen törenle diplomasını aldı. Her yıl yüzlerce teknik direktör adayının başvurduğu ancak sınırlı sayıda kişinin kabul edildiği Köln Spor Akademisi’ne girmeyi başaran Parlatan, altı aylık eğitimin ardından Bundesliga ekiplerinden Freiburg’da staj yaptı.

‘GERÇEKTEN ÇOK İYİ’

Bu süre zarfında yoğun eğitim turnuvaları izlediklerini, paporlar hazırladıklarını belirten Parlatan, şunları söyledi: “Köln Spor Akademisi gerçekten çok iyi. Yaklaşık 10 yıldır antrenörlük yapıyorum. Farklı takımları çalıştırdım. Elbette belli bir antrenörlük bilgim vardı. Ama şimdi kendimi ‘Köln Akademisi öncesi ve sonrası’ diye ayırıyorum. Son derece bilimsel eğitim aldık. Taktik ve teknik bilgilerin dışında futbolcularla nasıl bir ilişkinin kurulmasından, basın ve kulüp yönetimiyle nasıl diyaloğa girileceğine kadar eğitim veriliyor. Akademide futbol bilgisinin yanı sıra sahada, antrenmanda, kampta ve hatta soyunma odasında bile bir teknik direktörün ihtiyaç duyacağı bilgiler aktarılıyor. Benim hedefim diplomalı teknik direktör olmaktı. Bunu başardım. Çok mutluyum.”

Ersin Parlatan, artık Bundesliga da dahil her ligde futbol takımı çalıştırabilecek.