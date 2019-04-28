Kariyer fuarı ile Londralı gençlere Türkiye daveti
Sektöründe lider 20 Türk şirketi, Almanya’nın ardından İngiltere’de düzenlenen ‘Kariyer Fuarı’nda 600’ü aşkın üniversite öğrencisi ve mezunla buluşarak, iş ve staj imkanlarını tanıttığı gençleri Türkiye’deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.
LONDRA’daki İngiltere’nin önde gelen iş dünyası kuruluşu Institute for Directors (IoD) merkezinde, Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen ‘TALENTforBIZ’ etkinliği kapsamında, sektöründe lider 20 Türk şirketinin insan kaynakları yetkilileri, Türkiye’deki iş ve staj imkanlarını tanıttı. Etkinliğe aralarında Arçelik, Aselsan, BMC, Havelsan, Netaş, Tusaş Motor Sanayii, TRT World, Türk Hava Yolları, Roketsan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Teknopark İstanbul, Turkuaz Medya, Vakıfbank, Vestel ve Yunus Emre Enstitüsü’nün de bulunduğu çok sayıda şirket ve kuruluş katıldı.
YETENEK KAZANIMI DAİRESİ
Türkiye’nin bölgesinde büyük bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle 4 ofis kurulduğunu, bunlardan birinin de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olduğunu söyledi. Söz konusu ofisin altı dairesi bulunduğunu belirten Atay, bunlardan birinin de ‘Yetenek Kazanımı ve Organizasyonu Dairesi’ olduğunu kaydederek “Bu görmüş olduğunuz organizasyonlar bizim bu dairemizin görevi çerçevesinde yapılmaktadır. Devletin ilgili kurumları bu organizasyonun daha başarılı geçmesi için gerekli çabayı, desteği veriyor. Bizler de burada katılımcılarımızla, öğrencilerimizle, gençlerimizle görüşüyor ve onlara Cumhurbaşkanlığımızın vizyonunu anlatıyoruz” dedi.
Atay, etkinliğin ülkedeki 138 üniversitede kariyer merkezleri aracılığıyla duyurulduğunu, bu nedenle de Newcastle, Nottingham, Leeds ve Manchester gibi farklı şehirlerinden yoğun bir katılım olduğunu anlatarak benzer etkinliklerin artarak devam edeceğine söyledi.
31 ETKİNLİK YAPILDI
Açılışına Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İletişim ve Medya Uzmanı Burcu Öztürk ve Proje Müdürü Neşe Gülmez ve STK başkanlarının da katıldığı fuar sabah 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Fuar süresince katılımcı Türk firmaları tarafından mülakat odalarında bire bir mülakatlar, atölye ve örnek olay çalışmaları, firmaların vizyon paylaşım sunumları, iş ve staj başvuru alımları ile öğrenci ve mezunlarına yönelik toplamda 31 ayrı etkinlik yapıldı. Almanya’dan sonra İngiltere’de düzenlenen fuar, Özbekistan ve Güney Afrika’da da düzenlenecek.
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