Karısını dinlenme tesisinde unutup gitti
Almanya’da dalgın bir sürücü, eşini dinlenme tesislerinde unutup gitti.
SAKSONYA Anhalt Eyaleti sınırları içinde kalan Schkortleben’deki dinlenme tesislerine gelen çift, önce otomobiline benzin doldurdu. Ardından bir süre dinlendi. Daha sonra da adı ve yaşı öğrenilemeyen sürücü otomobilini çalıştırıp, dinlenme tesisinden ayrıldı. 62 yaşındaki eşinin arkasından seslenmesini de duymayan sürücü, yoluna devam etti.
Dinlenme tesislerinde çaresizce bekleyen yaşlı kadın ise polisten yardım istedi. Tesise gelen bir ekip de kadını en yakın tren istasyonuna bıraktı. Yaşlı kadına yardım eden polis ekibi, çift arasında kavganın yaşanmadığını açıkladı.
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