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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAvrupa Haberleri‘Kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim’ dedi, 71 kişi öldü, mallarına el konuldu... Savcılık müebbet istedi!
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
10.01.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

‘Kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim’ dedi, 71 kişi öldü, mallarına el konuldu... Savcılık müebbet istedi!

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‘Kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim’ dedi, 71 kişi öldü, mallarına el konuldu... Savcılık müebbet istedi!

Avusturya’nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette havasızlıktan hayatını kaybettiği olayda savcılık, “Kargo hedefe varmazsa 100 bin euro kaybederim” diyerek sığınmacıların havasızlıktan ölmelerine neden olan çete liderlerine verilen 25 yıllık cezayı az buldu. Mallarına el konulan çete üyelerine ömür boyu hapis istendi.

MACARİSTAN’IN Szeged Başsavcılığı Sözcüsü György Lörinczy, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, savcılığın 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada çeşitli cezalara çarptırılan sanıkların cezalarının artırılması için karara itiraz ettiğini söyledi. Savcılık, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanığa verilen 25’er yıl hapis cezasının müebbete çevrilmesini, diğer sanıkların ise daha uzun süre hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

‘Kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim’ dedi, 71 kişi öldü, mallarına el konuldu... Savcılık müebbet istedi

CEZA YAĞDI
Macaristan’ın Kecskemet kentinde görülen ve geçen yıl 14 Haziran’da sonuçlanan mahkemede, 11’i Bulgaristan, 2’si Afganistan ve 1’i Bulgaristan-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip 14 sanık yargılanmış ve davada hakim, tüm sanıkları suçlu bularak hapis cezasına mahkum etmişti.
Suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25’er yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan’a girişten men edilmiş, ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.
Diğer 10 sanık ise 3 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ve Macaristan’a girişten men edilmenin yanı sıra 94 milyon Macar forinti (yaklaşık 293 bin avro) para cezasına çarptırılmıştı.

‘Kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim’ dedi, 71 kişi öldü, mallarına el konuldu... Savcılık müebbet istedi


OLAYIN GEÇMİŞİ
Avusturya’nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015’te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonette cesedi bulunmuştu.

‘Kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim’ dedi, 71 kişi öldü, mallarına el konuldu... Savcılık müebbet istedi

Macaristan’da 21 Haziran 2017’de başlayan yargılanma sürecinde savcılık, sığınmacıları Avusturya’ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardım etmediği, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumunu telefonda bildirmesine rağmen örgüt liderinin, “Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim” dediğini belirtmişti.

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