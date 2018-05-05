‘Kardeş’ler barıştı ama 2.2 milyar euro yetmez
Almanya’nın Hessen Eyaleti Avrupa İşleri Bakanı Lucia Puttrich’in davetiyle temaslarda bulunmak üzere Hessen’e gelen Bursa İşkadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Almanya’nın Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yı ziyaret etti.
HESSEN ile Bursa arasında ‘Kardeş Bölge’ anlaşmasına ve Darmstadt ile Bursa’nın da ‘kardeş şehir’ olduklarına, ancak ilişkilerin bir süredir askıya alındığına dikkat çeken Başkonsolos Karartı, iki şehir belediyeleri arasında kurulan temaslarla bu sorunun aşıldığını ancak kardeş bölgeler arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu söyledi.
Ekonomi Ataşesi Zeynep Akkaş Çağlar, Almanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Sabine Sibel Cura Ölçüoğlu, MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın ve işadamı Yusuf Karataş’ın da katıldığı görüşmede Ticaret Ataşesi Tansu Günendi iki ülke arasındaki ticaret hacmi rakamlarına değindi. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 36 milyar euro olduğuna dikkati çeken Günendi, Türkiye ile Hessen arasındaki rakamların ise toplam hacmin sadece yüzde 6’sı olan 2,2 milyar euro olduğunu söyledi.
‘OLUMLU GEÇTİ’
Avrupa İşleri Bakanlığı, Offenbach ve Hessen Sanayi ve Ticaret Odaları ile son derece olumlu görüşmeler yaptıklarını belirten BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın ise “Hessen’e 16 kişilik bir heyetle geldik. Bakan Puttrich’le bir yıl önce Bursa’ya yaptığı ziyaret sırasında tanışmıştık, bizleri davet etti. İlişkilerin gelişmesi açısından olumlu bir adım oldu” dedi.
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