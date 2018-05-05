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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Halil HOŞSÖZ / FRANKFURT
05.05.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

‘Kardeş’ler barıştı ama 2.2 milyar euro yetmez

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‘Kardeş’ler barıştı ama 2.2 milyar euro yetmez

Almanya’nın Hessen Eyaleti Avrupa İşleri Bakanı Lucia Puttrich’in davetiyle temaslarda bulunmak üzere Hessen’e gelen Bursa İşkadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Almanya’nın Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’yı ziyaret etti.

HESSEN ile Bursa arasında ‘Kardeş Bölge’ anlaşmasına ve Darmstadt ile Bursa’nın da ‘kardeş şehir’ olduklarına, ancak ilişkilerin bir süredir askıya alındığına dikkat çeken Başkonsolos Karartı, iki şehir belediyeleri arasında kurulan temaslarla bu sorunun aşıldığını ancak kardeş bölgeler arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu söyledi.
Ekonomi Ataşesi Zeynep Akkaş Çağlar, Almanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Sabine Sibel Cura Ölçüoğlu, MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın ve işadamı Yusuf Karataş’ın da katıldığı görüşmede Ticaret Ataşesi Tansu Günendi iki ülke arasındaki ticaret hacmi rakamlarına değindi. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 36 milyar euro olduğuna dikkati çeken Günendi, Türkiye ile Hessen arasındaki rakamların ise toplam hacmin sadece yüzde 6’sı olan 2,2 milyar euro olduğunu söyledi.

‘Kardeş’ler barıştı ama 2.2 milyar euro yetmez

‘OLUMLU GEÇTİ’
Avrupa İşleri Bakanlığı, Offenbach ve Hessen Sanayi ve Ticaret Odaları ile son derece olumlu görüşmeler yaptıklarını belirten BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın ise “Hessen’e 16 kişilik bir heyetle geldik. Bakan Puttrich’le bir yıl önce Bursa’ya yaptığı ziyaret sırasında tanışmıştık, bizleri davet etti. İlişkilerin gelişmesi açısından olumlu bir adım oldu” dedi.

‘Kardeş’ler barıştı ama 2.2 milyar euro yetmez

‘Kardeş’ler barıştı ama 2.2 milyar euro yetmez

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