Kardeş kentler, Türkiye-Almanya arasında köprü

TÜRKİYE ile Almanya sadece insani bağlarla değil, aynı zamanda 100 kardeş kent ve semtle de birbirine bağlı. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın da katıldığı ‘Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı’nda konuşan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen, ikili ilişkilerde kardeş kentlerin önemli bir köprü olduğunu vurguladı. Türkiye ile Almanya’nın sadece sıkı bir ekonomi değil, aynı zamanda savunma paktı NATO müttefiği olduğunu belirten Annen, Türkiye’nin Avrupa için, özellikle de Almanya için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Annen, 3 milyon Türkiye kökenli insanın Almanya’da yaşadığını, uzun süre Almanya’da kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen ise yaklaşık 5 milyon kişinin bulduğunu kaydetti. Türkiye-Almanya arasında ilk olarak 1967 yılında Bergama ile Böblingen’in kardeş kent olduğuna işaret eden Müsteşar Annen, Türk-Alman kardeş şehirler tarihinin 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı.

O GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK

2016-2017 yıllarında iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir çöküntü yaşandığına işaret eden Müsteşar Niels Annen, “Bu dönemi geride bıraktık. Şimdi yeniden birbirimize yakınlaşıyoruz. Ancak 2016 öncesi ilişkiler seviyesine ulaşmış da değiliz” diyerek, bu ilişkilerin hızla derinleştirilmesinin iki tarafın da çıkarına olduğunu, ilişkileri hızla düzeltmek istediklerini, çünkü bölgede ortak çıkarlar olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin, terör konusunda birçok Avrupa ülkesinden daha fazla çektiğini söyleyen Niels Annen, aynı zamanda 4 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığını ve büyük bir yük taşıdığını belirtti.

Toplantıda, Köln 4’üncü Belediye Başkanı Ralf Heinen de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kardeş kentlerin oynadığı rolü vurguladı. Heinen, Köln ile İstanbul’un 1997’de kardeş kent olduğunu belirtti ve “Kardeş kent sözleşmesinde o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen, Türkiye ile Almanya arasında 100 kardeş kent ve semt bulunduğunu, bunların 53’ünün takvimde yer aldığını söyledi.