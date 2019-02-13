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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
13.02.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Kardeş kentler, Türkiye-Almanya arasında köprü

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Kardeş kentler, Türkiye-Almanya arasında köprü

Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen, ikili ilişkilerde kardeş kentlerin önemli bir köprü olduğunu söyledi. Annen, Türk-Alman kardeş şehirler tarihinin 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı.

TÜRKİYE ile Almanya sadece insani bağlarla değil, aynı zamanda 100 kardeş kent ve semtle de birbirine bağlı. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın da katıldığı ‘Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı’nda konuşan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen, ikili ilişkilerde kardeş kentlerin önemli bir köprü olduğunu vurguladı. Türkiye ile Almanya’nın sadece sıkı bir ekonomi değil, aynı zamanda savunma paktı NATO müttefiği olduğunu belirten Annen, Türkiye’nin Avrupa için, özellikle de Almanya için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Annen, 3 milyon Türkiye kökenli insanın Almanya’da yaşadığını, uzun süre Almanya’da kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen ise yaklaşık 5 milyon kişinin bulduğunu kaydetti. Türkiye-Almanya arasında ilk olarak 1967 yılında Bergama ile Böblingen’in kardeş kent olduğuna işaret eden Müsteşar Annen, Türk-Alman kardeş şehirler tarihinin 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı.

O GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK
2016-2017 yıllarında iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir çöküntü yaşandığına işaret eden Müsteşar Niels Annen, “Bu dönemi geride bıraktık. Şimdi yeniden birbirimize yakınlaşıyoruz. Ancak 2016 öncesi ilişkiler seviyesine ulaşmış da değiliz” diyerek, bu ilişkilerin hızla derinleştirilmesinin iki tarafın da çıkarına olduğunu, ilişkileri hızla düzeltmek istediklerini, çünkü bölgede ortak çıkarlar olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin, terör konusunda birçok Avrupa ülkesinden daha fazla çektiğini söyleyen Niels Annen, aynı zamanda 4 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığını ve büyük bir yük taşıdığını belirtti.

Kardeş kentler, Türkiye-Almanya arasında köprü

Toplantıda, Köln 4’üncü Belediye Başkanı Ralf Heinen de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kardeş kentlerin oynadığı rolü vurguladı. Heinen, Köln ile İstanbul’un 1997’de kardeş kent olduğunu belirtti ve “Kardeş kent sözleşmesinde o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var” dedi.

Kardeş kentler, Türkiye-Almanya arasında köprü

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen, Türkiye ile Almanya arasında 100 kardeş kent ve semt bulunduğunu, bunların 53’ünün takvimde yer aldığını söyledi.

Kardeş kentler, Türkiye-Almanya arasında köprü

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