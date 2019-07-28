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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / GELSENKİRCHEN
28.07.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Kardeniz’de ‘Lazjazz’ esintisi

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Kardeniz’de ‘Lazjazz’ esintisi

Geçen yıl Almanya’da ilk albümü ‘Lazjazz’la adından söz ettiren müzisyen Ayça Miraç’ın albümü geçen hafta da Türkiye’ye giriş yaptı. Karadeniz’in coşkulu türkülerini bir caz dinginliğiyle seslendiren Miraç, Türkçe’nin yanı sıra Lazca da söylüyor.

ALMANYA’NIN Gelsenkirchen kentinde doğan ve Hollanda’da caz eğitimi alan, şair Yaşar Miraç’ın kızı Ayça Miraç, “Babam evde piyanoyla doğaçlama yapardı, bunun cazı seçmemde çok etkisi olduğunu düşünüyorum” diyor. 6 yaşında bale ve piyano dersi almaya başlayan genç müzisyen 12 yaşlarında bir saksafoncudan dinlediği caz eserden etkilenerek müzikte yolunun caz olacağı kesin karar vermiş. Miraç, ünlü caz ustalarının eserlerinin yanı sıra Yeni Türkü, Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ile Zeki Müren’i de severek dinlediğini belirtiyor.

Kardeniz’de ‘Lazjazz’ esintisi
NEDEN ‘LAZJAZZ
Genç müzisyen, şarkılarını Türkçe ve Lazca söylüyor, albümünde bir eseri de İngilizce. Almancanın caza pek uygun olmadığını söyleyen Miraç, Lazcayı tercih etmesinin sebebini, “Annem Laz, o yüzden ana dilim Lazca, baba dilim Türkçe diyorum. Evimizde hep Türkçe konuşulurdu, Lazcayı annem akrabalarıyla konuşurken duyardım. Sonra bu dil hoşuma gitmeye başladı” diye açıklıyor. Beste de yapan genç müzisyen, babasının ‘Trabzon Şarkısı’ adlı şiirini bestelemiş ve ilk albümünde yer vermiş.

ÜÇ YIL ÖNCE GRUBU KURULDU
Ayça Miraç, üç yıl önce kurulan dörtlü grubuyla konserler veriyor, albümünü de bu grubuyla hazırladı. Philip Grussendorf (Kontrbas), Henrique Gomide (piyano) ile Marcus Rieck (bateri) Miraç’ın müzikte yol arkadaşları. Kuzey Ren Vestfalya Kültür Dairesi tarafından destek bursu kazanan Miraç, müzikten artan zamanlarında Mülheim an der Ruhr Müzik Okulunda şan dersleri veriyor. Ayrıca Essen’deki Folkwang Müzik Yüksekokulunda müzik ve şan öğretmenliği öğrenimi görüyor.

Kardeniz’de ‘Lazjazz’ esintisi

 

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