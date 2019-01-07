Kardan kaçanları koyunlar yakaladı
Almanya’da yoğun kar nedeniyle aksayan hava ve karayolunu kullanmak istemeyenler trenlere hücum etti. Ancak onları, koyunların sürprizi bekliyordu.
ALMANYA’nın güneyinde süren yoğun kar yağışı, kara ve hava yolu trafiğini aksattı. Birçok yolcu kar yağışı yüzünden gideceği yere daha emin şekilde varmak için demir yolunu tercih etti. Ancak trenlere hücum eden yolcuları bir sürpriz karşıladı. Saksonya’da demir yoluna inen koyun sürüsü, tren seferlerini aksattı.
SAATLERCE YOLUN AÇILMASINI BEKLEDİLER
200 koyunun rayların bulunduğu alan girmesi ve burada otlaması polisi ve demiryolu yetkililerini alarma geçirdi. Koyunları raylardan çıkarmak uzun süre alırken, tren seferi de aksadı. İki tren seferi tamamen iptal edilirken, iki sefer de gecikmeli yapılabildi. Tren sefer planlarının değişmesi nedeniyle kimi yolcular saatlerce istasyonlarda ve trenler içinde beklemek zorunda kaldı. Polis, koyunları saatler süren çabadan sonra raylardan uzaklaştırabildi ve seferler yapılabildi.
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