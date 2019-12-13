Kararını yine erteledi: Şubatta açıklayacaklar

ALMANYA’da yayımlanan ‘Automobilwoche’ adlı otomobil dergisi Alman otomobil şirketi Volkswagen’in (VW), Türkiye’de fabrika açıp açmayacağıyla ilgili kararını yeni yıla ertelediğini duyurdu. Habere göre VW, yeni fabrikasını nereye kuracağına ilişkin kararını gelecek yıl şubat ayının ortalarında duyuracak. Türkiye’nin terör unsurlarına karşı Kuzey Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekatını bahane eden VW yönetimi, ekim ayında duyurmayı planladıkları kararını açıklamayı ertelemişti.

FABRİKA KURULURSA 300 BİN OTOMOBİL

Derginin VW çevrelerine dayandırdığı haberine göre, şirket yönetimi 2020 yılının ilk çeyreğinin ortalarında kararını verecek. VW, geçen ekim ayının başında Manisa’da yaklaşık 950 milyon TL sermayeyle şirket kurmuştu. VW’nin “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi kurması, fabrikanın Manisa’da kurulacağı yorumlarına neden olmuştu. VW, Türkiye’ye alternatif olarak eski doğu bloku ülkelerini görüyor. Türkiye dışında Bulgaristan ile Romanya’nın adı öne çıkıyor. 2022 yılında üretime geçmesi planlanan fabrika Manisa’da kurulduğu taktirde yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilecek. Yıllık üretim kapasitesi ise 300 bin otomobil olarak planlanıyor.