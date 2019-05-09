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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / GELSENKİRCHEN
09.05.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

‘Karanlıklar dünyasında’ bir başkadır futbol aşkı

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‘Karanlıklar dünyasında’ bir başkadır futbol aşkı

Schalke 04 Görme Engelliler Futbol Takımı, karanlık bir dünyada futbol oynamayı başaranların kurduğu bir takım. Takımın kurucusu ve kaptanı 45 yaşındaki Bayram Doğan, 15 yaşında görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engeli onu futbol tutkusundan alıkoyamamış. Schalke 04’ün oyuncularının çoğu Türk kökenli. Bunlardan biri de Türkiye’den geçen yıl transfer olan görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar.

FUTBOL, dünyanın her yerinde yediden yetmişe erkeklerin en büyük tutkularından biri. Bu tutku sayıları erkeklere göre az olsa da kadınları da sarmış durumda. Bu spor dalı öyle bir tutku ki görme yetisini kaybetmiş olmak da buna engel olamıyor. Almanya’nın Schalke 04 Görme Engelliler Futbol Takımı, görme engelininin futbol için bir engel olmadığını kanıtlayanların kurduğu bir takım.

‘Karanlıklar dünyasında’ bir başkadır futbol aşkı

‘EN ÇOK KOŞABİLMEK HOŞUMA GİTMİŞTİ’
Gelsenkirchen’de doğan Bayram Doğan, 15 yaşında görme yetisini kaybetmiş. Okulda en sevdiği spor dersiymiş, futbol da ilk başta yer alıyormuş. “Haylazlık yaptığım zaman, ‘spor yok’ dendiğinde hemen uslu dururdum” diyor. Görme yetisini kaybetmesine rağmen futbol tutkusunu kaybetmemiş. Doğan, görme engelliler için futboldan nasıl haberder olduğunu şöyle anlatıyor: “2006’da İngiltere Görme Engelliler Milli Takımı Gelsenkirchen’e gelip, bu konu da bir çalıştay düzenlemişti. Oraya katılamadım, ama katılanlardan görme engelliler futbolu hakkında bilgi aldım”. Bayram Doğan, buraya katılanların Essen’de kurduğu bir takımda futbol oynamaya başlıyor. “O zaman 32 yaşındaydım, haftada iki kez Essen’e gidiyordum. En çok kimsenin yardımı olmadan koşabilmek hoşuma gitmişti” diyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN SAHA YAPTIRDI
Doğan, bir yıl sonra Gelsenkirchen’de VFB Gelsenkirchen Görme Engelliler Futbol Takımını kuruyor, görme engelli Türk arkadaşlarını da takımda oynamaya razı ediyor. VFB Gelsenkirchen Alman Görme Engelliler Ligi’nde başarılı bir yedi sezon geçiriyor. Avukat eşinin de desteğiyle belediyeye baskı yapıp, görme engelliler için saha yaptırıyor. Doğan, 2007’de kurulan Alman Milli Takımı’nda oynuyor, ikinci kaptanlığa kadar yükseliyor.

‘Karanlıklar dünyasında’ bir başkadır futbol aşkı

SCHALKE 04’E TRANSFER
VFB Gelsenkirchen’in başarısı, Alman Bundesliga ekibi Schalke 04’ün dikkatini çekiyor, 2015’te de takım Schalke 04’e transfer olup Schalke 04 Görme Engelliler Futbol Takımı adını alıyor. Bayram Doğan, Schalke 04 ile henüz bir şampiyonluk tatmamış, ancak bu sezon şampiyonluk umutları var. İşletme dalında yüksek öğrenim gören Doğan, Gelsenkirchen İş Ajansı’nda çalışıyor, görme engelli eşi de avukat. 50 yaşına kadar futbol oynamayı planlayan Doğan, “Futbol, bana en çok özgüven kazandırdı, topluma katılmamı sağladı, bu sayede geniş bir çevre edindim. Kimsenin yardımı olmadan koşabilme özgürlüğü de elbette en büyük getirilerinden biri oldu” diyor.

TÜRKİYE’DEN TRANSFER
Schalke 04 Görme Engelliler Futbol Takımı’na bir Türk de Türkiye’den katıldı. Milli futbolcu 38 yaşındaki Ali Çavdar, geçen yıl Schalke 04’e transfer oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Klubü’nde futbola başlayan Çavdar, Bayram Doğan ile tanışıklığı sayesinde Schalke 04’e transfer olmuş. 2007’de Atina’da Türk ve Alman Milli Takımları’nın maçında tanışmışlar. Doğuştan görme engelli olan hukuk fakültesi mezunu Çavdar, “Kariyerimin sonunda bir de Türkiye dışında oynamak istedim. Takım beni çok iyi karşıladı” diyor. Almanya’ya göre, Türkiye’de daha çok görme engelli futbolcu bulunduğunu söyleyen Çavdar, buna karşılık Almanya’da görme engelliler futbolunu daha düzenli buluyor.

‘Karanlıklar dünyasında’ bir başkadır futbol aşkı

GÖRME ENGELLİ FUTBOLU
Görme Engelliler Futbol Takımı, görme engelli olmayan kaleci ile görme engelli dört saha oyuncusundan oluşuyor. Gözlerini kapatmak koşuluyla görme engelli olmayan da oynayabiliyor. Rakip kale arkasında duran kılavuz, kaleye yaklaşan oyuncuları talimatlarıyla yönlediriyor. Maçlar 20’şer dakikalık iki devrede oynanıyor. Topun içinde bulunan zil sayesinde oyuncular topu bulabiliyor. Koşarken ya da top sürerken çarpışmaları önlemek için de İspanyolca “Ben geliyorum” anlamına gelen “Voy” diyorlar.

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