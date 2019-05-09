‘Karanlıklar dünyasında’ bir başkadır futbol aşkı

FUTBOL, dünyanın her yerinde yediden yetmişe erkeklerin en büyük tutkularından biri. Bu tutku sayıları erkeklere göre az olsa da kadınları da sarmış durumda. Bu spor dalı öyle bir tutku ki görme yetisini kaybetmiş olmak da buna engel olamıyor. Almanya’nın Schalke 04 Görme Engelliler Futbol Takımı, görme engelininin futbol için bir engel olmadığını kanıtlayanların kurduğu bir takım.

‘EN ÇOK KOŞABİLMEK HOŞUMA GİTMİŞTİ’

Gelsenkirchen’de doğan Bayram Doğan, 15 yaşında görme yetisini kaybetmiş. Okulda en sevdiği spor dersiymiş, futbol da ilk başta yer alıyormuş. “Haylazlık yaptığım zaman, ‘spor yok’ dendiğinde hemen uslu dururdum” diyor. Görme yetisini kaybetmesine rağmen futbol tutkusunu kaybetmemiş. Doğan, görme engelliler için futboldan nasıl haberder olduğunu şöyle anlatıyor: “2006’da İngiltere Görme Engelliler Milli Takımı Gelsenkirchen’e gelip, bu konu da bir çalıştay düzenlemişti. Oraya katılamadım, ama katılanlardan görme engelliler futbolu hakkında bilgi aldım”. Bayram Doğan, buraya katılanların Essen’de kurduğu bir takımda futbol oynamaya başlıyor. “O zaman 32 yaşındaydım, haftada iki kez Essen’e gidiyordum. En çok kimsenin yardımı olmadan koşabilmek hoşuma gitmişti” diyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN SAHA YAPTIRDI

Doğan, bir yıl sonra Gelsenkirchen’de VFB Gelsenkirchen Görme Engelliler Futbol Takımını kuruyor, görme engelli Türk arkadaşlarını da takımda oynamaya razı ediyor. VFB Gelsenkirchen Alman Görme Engelliler Ligi’nde başarılı bir yedi sezon geçiriyor. Avukat eşinin de desteğiyle belediyeye baskı yapıp, görme engelliler için saha yaptırıyor. Doğan, 2007’de kurulan Alman Milli Takımı’nda oynuyor, ikinci kaptanlığa kadar yükseliyor.

SCHALKE 04’E TRANSFER

VFB Gelsenkirchen’in başarısı, Alman Bundesliga ekibi Schalke 04’ün dikkatini çekiyor, 2015’te de takım Schalke 04’e transfer olup Schalke 04 Görme Engelliler Futbol Takımı adını alıyor. Bayram Doğan, Schalke 04 ile henüz bir şampiyonluk tatmamış, ancak bu sezon şampiyonluk umutları var. İşletme dalında yüksek öğrenim gören Doğan, Gelsenkirchen İş Ajansı’nda çalışıyor, görme engelli eşi de avukat. 50 yaşına kadar futbol oynamayı planlayan Doğan, “Futbol, bana en çok özgüven kazandırdı, topluma katılmamı sağladı, bu sayede geniş bir çevre edindim. Kimsenin yardımı olmadan koşabilme özgürlüğü de elbette en büyük getirilerinden biri oldu” diyor.

TÜRKİYE’DEN TRANSFER

Schalke 04 Görme Engelliler Futbol Takımı’na bir Türk de Türkiye’den katıldı. Milli futbolcu 38 yaşındaki Ali Çavdar, geçen yıl Schalke 04’e transfer oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Klubü’nde futbola başlayan Çavdar, Bayram Doğan ile tanışıklığı sayesinde Schalke 04’e transfer olmuş. 2007’de Atina’da Türk ve Alman Milli Takımları’nın maçında tanışmışlar. Doğuştan görme engelli olan hukuk fakültesi mezunu Çavdar, “Kariyerimin sonunda bir de Türkiye dışında oynamak istedim. Takım beni çok iyi karşıladı” diyor. Almanya’ya göre, Türkiye’de daha çok görme engelli futbolcu bulunduğunu söyleyen Çavdar, buna karşılık Almanya’da görme engelliler futbolunu daha düzenli buluyor.

GÖRME ENGELLİ FUTBOLU

Görme Engelliler Futbol Takımı, görme engelli olmayan kaleci ile görme engelli dört saha oyuncusundan oluşuyor. Gözlerini kapatmak koşuluyla görme engelli olmayan da oynayabiliyor. Rakip kale arkasında duran kılavuz, kaleye yaklaşan oyuncuları talimatlarıyla yönlediriyor. Maçlar 20’şer dakikalık iki devrede oynanıyor. Topun içinde bulunan zil sayesinde oyuncular topu bulabiliyor. Koşarken ya da top sürerken çarpışmaları önlemek için de İspanyolca “Ben geliyorum” anlamına gelen “Voy” diyorlar.