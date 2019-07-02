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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
02.07.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Karakolda itiraf, mahkemede inkar etti

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Karakolda itiraf, mahkemede inkar etti

Evinin terasında kafasından vurularak öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke’yi polisteki ifadesinde “Ben öldürdüm” diyen ve silahın yerini de söyleyen neonazi Stephan Ernst, Federal Mahkeme’de itirafını geri çekti.

KASSEL Valisi Walter Lübcke’yi 2 Haziran’da evinin terasında otururken kafasından tek kurşunla öldürdüğünü itiraf eden neonazi Stephan Ernst, elleri kelepçeli ve ayağında prangayla bu sabah helikopterle önce Federal Savcılığa, ardından da Federal Mahkeme’ye götürüldü.
Valiyi evinin terasında öldürdüğünü polis ifadesinde itiraf eden neonazi Stephan Ernst, bu ifadesini Federal Mahkeme yargıçları önünde geri çekti. Soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, bunun bir taktik değişikliği olduğunu tahmin ediyor. Ernst’in, “Acil şüpheli” olarak tutuklanmasına ve cezaevine konulmasına karar verildi.
Stephan Ernst’e Federal Mahkemede başka bir avukat eşlik etti. Dresden Barosu avukatlarından Frank Hannig, SWR radyosu ve Bild Gazetesi’ne müvekkilinin itirafını geri çektiğini doğruladı. Avukat Hannig “Müvekkilimin başvurusu üzerine avukatı değişti. Federal Mahkeme beni atadı. Müvekkilim itirafını geri çekti. Şu an bunun dışında başka bir açıklama yapmayacağım” dedi.

Karakolda itiraf, mahkemede inkar etti

SİLAHIN YERİNİ DE SÖYLEMİŞTİ
Cinayet yerinde DNA izleri bulunan zanlı neonazi Stephan Ernst’in evine 15 Haziran tarihinde özel tim tarafından baskın düzenlendi. Zanlı Stephan Ernst, ‘acil şüpheli’ olarak gözaltına alındı ve Kassel Savcılığı tarafından tutuklandı. Zanlı 25 Haziran’da polise geniş itiraflarda bulundu ve vali Walter Lübcke’yi “Ben öldürdüm” dedi. Ayrıca çalıştığı işyerinde toprağa gömdüğü silah deposunu, kendisine silah temin eden ve satan iki kişiyi de ele verdi. Cinayette kullanılan silah da bu depoda bulundu. Silahı temin ettiği şüphesiyle neonazi Markus H. ve silahı satan Elmar J. tutuklandı.

Karakolda itiraf, mahkemede inkar etti

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