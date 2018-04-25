‘Karagöz ile Hacivat’ İngiltere yolunda
İngiltere’de yaşayan Mengü Türk, Bursa’daki Karagöz Müzesi’nde aldığı gölge oyunu eğitiminin ardından ‘Salıncak’ isimli oyunun İngilizce versiyonunu Londra’da sahneleyecek.
YUNUS Emre Enstitüsünün başlattığı ‘Türk Kültürünü Tanıtma Projesi’ kapsamında Bursa’ya giden Mengü Türk, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlı Karagöz Müzesi’nde bir hafta boyunca gölge oyunu tasvirlerinin yapımı, gölge oyununun perdeye yansıtılması konularında eğitim aldı. 10 yıldır Londra’da yaşayan Türk, Karagöz Müzesi’nin ‘Salıncak’ isimli gölge oyununun İngilizce versiyonunu burada perdeye taşıyacak. Türk, Karagöz Müzesi’nin somut olmayan kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.
Londra’daki sahnede oyunun müziklerini İngilizce şarkılardan seçebileceğini belirten Türk, “Oyunun finalinde seslendirilen Barış Manço şarkısı, Michael Jackson’ın popüler bir şarkısı ile değiştirilebilir. İngiliz kültürüne yakın espri ve motiflerle ‘Hacivat ile Karagöz’ gölge oyununu İngiliz çocuklara sevdirebiliriz” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle