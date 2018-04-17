Karabörklü yeniden TG-Hessen başkanı
Hessen Türk Toplumu (TG-Hessen), geçen pazar günü gerçekleştirdiği Genel Kurul ile yeni yönetimini belirledi.
TG-Hessen Başkanı Atila Karabörklü’nün konuşmasıyla başlayan Genel Kurul’da onursal başkan Şener Sargut, eski genel başkan Erhan Songün ve Hessen Türk Veliler Birliği başkanı Hatice Kızıl, Divan Kurulu’na seçildi.
Atila Karabörklü üç yıllık faaliyet raporunu okurken Esad Şahin derneğin projeleri hakkında üyelere bilgi verdi, Berrin Nakipoğlu-Schimang da eğitim ve sosyal çalışmalar alanında gerçekleştirilen faaliyetleri üyelere aktardı.
Oy birliği ile yönetimin aklanmasının ardından yapılan yeni yönetim seçiminde 17 kişi Yönetim Kuruluna seçildi. Yönetim Kurulu daha sonra kendi arasında Yürütme Kurulu üyelerini seçti. Buna göre Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:
Atila Karabörklü (başkan), Sevim Yılmaz (başkan yardımcısı), Esad Şahin (genel sekreter)
Abdullah Eldelekli (sayman), Talha Kiraz (yazman), Berrin Nakipoğlu-Schimang (mümeyyiz), Mete Güzel (mümeyyiz).
NEFRETE KARŞI MÜCADELE
Diğer yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Şener Sargut, Erhan Songün, Yücel Tuna, Tayfun Çilingir, Canan Ünal, Mevlit Deniz, Hatice Kızıl, Asiye Aşar, Demir Ceylan ve Oğuz Han Hazneci. TG-Hessen Denetleme Kurulu’na ise Monika Carbe ve Kemail Doğan seçildi.
Atila Karabörklü, yeni yönetimin önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak ırkçılık ve nefrete karşı mücadele, devlet-toplum-din ilişkilerine dönük çalışmalar, eğitim ve sosyal konular başta olmak üzere Almanya’daki ortak yaşama dair konulara ağırlık vereceğini belirtti.
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