Kara mizah, tezatlar ve paradokslar! Üç Avrupa başkentinde üç ayrı sergi
:mentalKLINIK sanatçı ikilisi Yasemin Baydar ve Birol Demir’in tezatlar, paradokslar ve kara mizah içeren eserleri; Brüksel, Viyana ve Belgrad’da eş zamanlı açılan üç ayrı sergide sanatseverlerle buluşuyor.
BİR çok malzeme ve formu birlikte kullanan, tezatlar, paradokslar ve kara mizah içeren eserleriyle günlük yaşamlarımızı tanımlayan görünmez politikalar ve hızlandırılmış kapitalist düzene göndermeler yapan Yasemin Baydar ve Birol Demir Avrupa’nın üç ayrı başkentindeki üç sergide sanatseverlerle buluştu. İkili, 1998 yılında kurdukları :mentalKLINIK’le deneysel yaklaşımla sürükleyici yerleştirmeler ve heykeller üretiyor.
BRÜKSEL’DE ‘UYGUNSUZCA MUTLU’
:mentalKLINIK’in, Brüksel’deki ilk kişisel sergisi ‘Obnoxiously Happy-Uygunsuzca Mutlu’, Jerome Sans küratörlüğünde 8 Aralık’a kadar La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach’ta sanatseverleri ağırlayacak. Sergi, eğlenceli, aşırı şiddetli ve yaşadığımız dünyayı sorgulayan işlerden oluşuyor.
BELGRAD’DA ‘FELAKET MUHTEŞEM’
İkilinin Belgrad’daki ilk kişisel sergisi ‘Catastrophically Gorgeous-Felaket Muhteşem’ ise Yasmina Reggad küratörlüğünde gerçekleşiyor. Eugster Gallery’de 1 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergide sanatçılar hiper tüketim tarafından tetiklenen ve hiper nesneler tarafından yönetilen bir dünyanın geleceğine dair yaklaşımlar sunuyorlar.
VİYANA’DA ‘30. YIL’
İkilinin eserleri ayrıca Viyana Krinzinger Projekte’te açılan ve 25 Ekim’e kadar devam edecek ‘Thirtieth Year-30. Yıl’ isimli karma sergide yer alıyor. Küratörlüğünü Jerome Sans’ın üstlendiği sergide Monica Bonvincini, Mircea Cantor, Leandro Erlich, Gregor Hildebrandt ve Mika Rottenberg gibi önemli isimlerin eserleri de yer alıyor.
‘Thirtieth Year’, savaş sonrası yıllarda Avusturyalı kadın kahraman Ingeborg Bachmann tarafından yazılmış bir kısa öykü koleksiyonuna dayanıyor.
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