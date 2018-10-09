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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
HÜRRİYET
09.10.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Kara mizah, tezatlar ve paradokslar! Üç Avrupa başkentinde üç ayrı sergi

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Kara mizah, tezatlar ve paradokslar! Üç Avrupa başkentinde üç ayrı sergi

:mentalKLINIK sanatçı ikilisi Yasemin Baydar ve Birol Demir’in tezatlar, paradokslar ve kara mizah içeren eserleri; Brüksel, Viyana ve Belgrad’da eş zamanlı açılan üç ayrı sergide sanatseverlerle buluşuyor.

BİR çok malzeme ve formu birlikte kullanan, tezatlar, paradokslar ve kara mizah içeren eserleriyle günlük yaşamlarımızı tanımlayan görünmez politikalar ve hızlandırılmış kapitalist düzene göndermeler yapan Yasemin Baydar ve Birol Demir Avrupa’nın üç ayrı başkentindeki üç sergide sanatseverlerle buluştu. İkili, 1998 yılında kurdukları :mentalKLINIK’le deneysel yaklaşımla sürükleyici yerleştirmeler ve heykeller üretiyor.

Kara mizah, tezatlar ve paradokslar Üç Avrupa başkentinde üç ayrı sergi

BRÜKSEL’DE ‘UYGUNSUZCA MUTLU’
:mentalKLINIK’in, Brüksel’deki ilk kişisel sergisi ‘Obnoxiously Happy-Uygunsuzca Mutlu’, Jerome Sans küratörlüğünde 8 Aralık’a kadar La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach’ta sanatseverleri ağırlayacak. Sergi, eğlenceli, aşırı şiddetli ve yaşadığımız dünyayı sorgulayan işlerden oluşuyor.

Kara mizah, tezatlar ve paradokslar Üç Avrupa başkentinde üç ayrı sergi

BELGRAD’DA ‘FELAKET MUHTEŞEM’
İkilinin Belgrad’daki ilk kişisel sergisi ‘Catastrophically Gorgeous-Felaket Muhteşem’ ise Yasmina Reggad küratörlüğünde gerçekleşiyor. Eugster Gallery’de 1 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergide sanatçılar hiper tüketim tarafından tetiklenen ve hiper nesneler tarafından yönetilen bir dünyanın geleceğine dair yaklaşımlar sunuyorlar.

Kara mizah, tezatlar ve paradokslar Üç Avrupa başkentinde üç ayrı sergi

VİYANA’DA ‘30. YIL’
İkilinin eserleri ayrıca Viyana Krinzinger Projekte’te açılan ve 25 Ekim’e kadar devam edecek ‘Thirtieth Year-30. Yıl’ isimli karma sergide yer alıyor. Küratörlüğünü Jerome Sans’ın üstlendiği sergide Monica Bonvincini, Mircea Cantor, Leandro Erlich, Gregor Hildebrandt ve Mika Rottenberg gibi önemli isimlerin eserleri de yer alıyor.
‘Thirtieth Year’, savaş sonrası yıllarda Avusturyalı kadın kahraman Ingeborg Bachmann tarafından yazılmış bir kısa öykü koleksiyonuna dayanıyor.

Kara mizah, tezatlar ve paradokslar Üç Avrupa başkentinde üç ayrı sergi

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