Kapıyı onlar açtı! ‘Ekselansları hoş geldiniz’
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla farklı kökenden ve farklı eyaletlerden 13 genci Bellevue Sarayı’nda ağırladı.
GENÇLER, bahçeden geçerek Bellevu Sarayı’nın girişine geldi, kapıyı çaldı ve açılmasını bekledi. Gençlere sürpriz yapan Steinmeier ile eşi, kapıyı kendileri açtı. Misafirleriyle ayaküstü kapı önünde sohbet eden Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Büdenbender, daha sonra sarayın merdivenlerinde birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Ardından gençler saraya girerek anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ile eşi, UNICEF projelerinde görev yapan gençleri daha sonra konuk devlet adamlarının ağırlandığı odaya aldı. Önce Steinmeier ve eşi odaya girdi.
STEINMEIER’İN KARŞISINA OTURDU
Steinmeier burada bekleyen basın mensuplarına, “Benim özel konuklarım var. Her biri Almanya’nın gelecekteki cumhurbaşkanları. Onlarla yabancı ülke devlet başkanlarıyla görüştüğüm masada bir araya geleceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı gençleri, “Almanya’nın gelecekteki cumhurbaşkanları buyurun” sözleriyle salona davet ederken, Büdenbender de, “Ekselansları hoş geldiniz” diyerek her bir genci tek tek selamladı. Gençler görüşmede edindikleri tecrübeleri ve yaptıkları çalışmaları anlatırken, sorunlara da çözüm önerileri sundu.
13 gençten biri de 18 yaşındaki Berkay Gür’dü. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in tam karşısına oturan Berkay, yaptığı kısa sunumda eğitimde şans ve fırsat eşitliğinin önemine değindi. Okullarda zaman zaman yaşanan ayrımcılığa ve ön yargıları dile getirdi.
‘SADECE KENDİNİZ İÇİN DEĞİL’
Ziyaretçilerinin hepsiyle tek tek konuşup görüşlerini alan Steinmeier, şunları söyledi: “Sizin gönüllü çalışmalarınızı takdir ediyorum. Sadece kendiniz için değil, başkaları için de angaje olun. Yardımlaşma ve dayanışma önemli. Sizlerin angaje olması demokrasiyi ayakta tutar. Geleceğe güvenle ve cesaretle bakmayı kolaylaştırır. Burada, masanın etrafında oturan gençler 10 ila 18 yaş arasındalar. 13 genç, Almanya’nın değişik bölgelerinde yaşayan gönüllü çalışan gençleri de temsil ediyorlar. Sizlerin burada söyledikleriniz sadece beni değil, eşimi de heyecanlandırdı. Eşim bu toplantıya sadece Frist Lady olarak değil, UNICEF’in projesini himayesine alan biri olarak katılıyor.”
Gönüllü çalışmanın önemine vurgu yapan Büdenbender de, “UNICEF’deki çalışmalarımda çok şey öğrendim. Birilerine yardım ederken insan çok şey tecrübe edebiliyor” dedi. Büdenbender, gençlere zaman zaman okullarda yaşanan ayrımcılık ve ön yargılara takılmadan hedefledikleri eğitimi almalarının önemine değindi.
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