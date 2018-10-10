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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
10.10.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

‘Kapısı, telefonu her daim açık bir büyükelçi olacağım

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‘Kapısı, telefonu her daim açık bir büyükelçi olacağım

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türkiye ile İngiltere’nin, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenlik için işbirliği yaptığını, üyesi oldukları çok taraflı platformlarda eş güdüm içinde hareket ettiğini bildirdi.

 

Büyükelçi Yalçın, yayımladığı mesajında, Türkiye ile tarihten gelen köklü ilişkilerine, dostluk ve müttefiklik bağlarına ve stratejik ortaklığa sahip olan İngiltere’de göreve başlamış olmaktan gurur ve memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye’nin, İngiltere ile ilişkisinin yaklaşık 500 yıllık bir tarihe dayandığını belirten Yalçın, Osmanlı Devleti’nin yurt dışına gönderdiği ilk büyükelçilerden birinin görev yerinin de Londra olduğunu ifade etti.
“Türkiye ve Birleşik Krallık, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenliğin yaygınlaştırılması için müttefikler olarak iş birliği yapmakta” diyen Yalçın, “İki ülke, üyesi bulundukları çok taraflı platformlarda gündeme gelen birçok konuda eş güdüm içerisinde hareket etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

STRATEJİK ORTAKLIK
İki ülkenin 2007’den bu yana stratejik ortaklık içinde olduğunu vurgulayan Yalçın, ikili ilişkilerin bu doğrultuda ivme kazandığını ve derinleştiğini kaydetti. İkili ticaret hacminin 2017 yılı sonu itibarıyla 16.2 milyar dolara ulaştığını ve İngiltere’nin Türkiye’nin en büyük 2’nci ihraç pazarı haline geldiğini ifade eden Yalçın, İngiliz şirketlerinin de son 15 yılda Türkiye’ye yaptıkları 10 milyar doları aşkın yatırımla bu alanda 4’üncü sırada yer aldığı bilgisini verdi.
Yalçın, Türkiye ile İngiltere arasında geçen yıl başbakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin ardından mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra’ya resmi ziyarette bulunmasının da ikili ilişkilerin yüksek seviyesinin kanıtı olduğunu vurguladı.

1 EKİM’DE GÖREVE BAŞLADI
Mesajında İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına da hitap eden Yalçın, şöyle dedi: “Görev ve sorumluluğumun en önemli bölümünü ise burada yaşayan siz değerli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Türkiye’den İngiltere’ye 1960’lı yıllardan itibaren gelip yerleşen Türk vatandaşları ikili ilişkilere önemli katkılar sağladı.
Yurtdışında yaşayan vatandaşına, işadamına, öğrencisine, sanatçısına yakın, kapısı, telefonu her daim açık bir Büyükelçi olmak arzusuyla hizmet vereceğimi bilmenizi isterim.”
Yalçın, 20 Eylül’de resmi gazetede yayımlanan kararnameyle görev süresi sona eren Abdurrahman Bilgiç’in yerine Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğine atanmış, 1 Ekim’de görevine başlamıştı.

 

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