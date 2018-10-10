‘Kapısı, telefonu her daim açık bir büyükelçi olacağım
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türkiye ile İngiltere’nin, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenlik için işbirliği yaptığını, üyesi oldukları çok taraflı platformlarda eş güdüm içinde hareket ettiğini bildirdi.
Büyükelçi Yalçın, yayımladığı mesajında, Türkiye ile tarihten gelen köklü ilişkilerine, dostluk ve müttefiklik bağlarına ve stratejik ortaklığa sahip olan İngiltere’de göreve başlamış olmaktan gurur ve memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye’nin, İngiltere ile ilişkisinin yaklaşık 500 yıllık bir tarihe dayandığını belirten Yalçın, Osmanlı Devleti’nin yurt dışına gönderdiği ilk büyükelçilerden birinin görev yerinin de Londra olduğunu ifade etti.
“Türkiye ve Birleşik Krallık, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenliğin yaygınlaştırılması için müttefikler olarak iş birliği yapmakta” diyen Yalçın, “İki ülke, üyesi bulundukları çok taraflı platformlarda gündeme gelen birçok konuda eş güdüm içerisinde hareket etmektedir” değerlendirmesini yaptı.
STRATEJİK ORTAKLIK
İki ülkenin 2007’den bu yana stratejik ortaklık içinde olduğunu vurgulayan Yalçın, ikili ilişkilerin bu doğrultuda ivme kazandığını ve derinleştiğini kaydetti. İkili ticaret hacminin 2017 yılı sonu itibarıyla 16.2 milyar dolara ulaştığını ve İngiltere’nin Türkiye’nin en büyük 2’nci ihraç pazarı haline geldiğini ifade eden Yalçın, İngiliz şirketlerinin de son 15 yılda Türkiye’ye yaptıkları 10 milyar doları aşkın yatırımla bu alanda 4’üncü sırada yer aldığı bilgisini verdi.
Yalçın, Türkiye ile İngiltere arasında geçen yıl başbakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin ardından mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra’ya resmi ziyarette bulunmasının da ikili ilişkilerin yüksek seviyesinin kanıtı olduğunu vurguladı.
1 EKİM’DE GÖREVE BAŞLADI
Mesajında İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına da hitap eden Yalçın, şöyle dedi: “Görev ve sorumluluğumun en önemli bölümünü ise burada yaşayan siz değerli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Türkiye’den İngiltere’ye 1960’lı yıllardan itibaren gelip yerleşen Türk vatandaşları ikili ilişkilere önemli katkılar sağladı.
Yurtdışında yaşayan vatandaşına, işadamına, öğrencisine, sanatçısına yakın, kapısı, telefonu her daim açık bir Büyükelçi olmak arzusuyla hizmet vereceğimi bilmenizi isterim.”
Yalçın, 20 Eylül’de resmi gazetede yayımlanan kararnameyle görev süresi sona eren Abdurrahman Bilgiç’in yerine Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğine atanmış, 1 Ekim’de görevine başlamıştı.
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