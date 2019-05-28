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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.05.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Kapıkule’ye uluslararası inceleme

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Kapıkule’ye uluslararası inceleme

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından Kapıkule ile karşısındaki Bulgaristan Kapitan Andreevo’nun işleyiş ve performansı, 21 ülkeden 52 katılımcının bulunduğu heyet tarafından yerinde incelendi

KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) iş birliğinde Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen; aralarında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Taraian Chebeleu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Taşımacılık Bölümü Başkanı Yuwei Li, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Genel Sekreteri Umberto de Pretto ve BSEC-URTA Dönem Başkanı Aslı Gözütok’un olduğu heyet, Kapıkule VIP Salonu’nda basına kapalı görüştü. Toplantıda, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Nergiz Tünaydın, katılımcılara gümrükler hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından heyet, Kapıkule ile Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Kapıkule’ye uluslararası inceleme

BU KAPI ÇOK ÖNEMLİ
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Kapıkule’nin sadece Bulgaristan ve Türkiye arasında değil, Asya ve Avrupa Birliği arasında da önemli bir gümrük olduğunu vurguladı.
Türkiye ihracatının çok önemli bir kısmının Kapıkule üzerinden yapıldığına da dikkati çeken Şener, “Dolayısıyla bu kapıda işleyiş ve performans çok önemli. İşleyişin çok daha hızlı olabilmesi için ‘şimdi neler yapılabilir’, bunları görüşüyoruz. Katılımcılar, her işlemi yerinde görme fırsatı buldu” dedi.

Kapıkule’ye uluslararası inceleme

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