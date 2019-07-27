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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.07.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu

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Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

TATİLLERİNİ Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçilerin, sınır kapısından yurda gelişleri devam ediyor. Gurbetçiler, burada işlemlerinin yapıldığı sırada, araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda vakit geçiriyor. Kapıkule’de kısa sürede işlemleri tamamlanan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu

‘KURBANI MEMLEKETTE KESECEĞİZ’
Belçikalı Sefa Bobi, yolculuğun zor geçtiğini söyledi. Her yıl yıllık iznini memleketi Denizli’de geçirdiğini belirten Bobi, “Allah nasip ederse kurbanı memlekette keseceğiz. Kurban Bayramı’nı akrabalarımızla geçireceğiz. Yolculuk boyunca gümrüklerde sıkıntılar yaşıyoruz ama bu yıl Kapıkule’den daha hızlı geçtik. Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapısında sorun yaşadık” diye konuştu.

Kapıkule’de gurbetçi yoğunluğu

‘BU KEZ DAHA HIZLI GEÇTİK’
Almanya’dan yola çıkan Mehmet Güzel de tatilini İstanbul’da geçireceğini anlatarak, “Vatan burnumuzda tütüyor. Kurban Bayramı’nı burada geçireceğiz. Eş dost ziyaretleri yapacağız Allah nasip ederse. Yolculuğumuz güzel geçti, sınır kapısından da geçmiş yıllara göre daha hızlı geçtik, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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