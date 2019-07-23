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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
23.07.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

‘Kapıkule’de bekleme süresi minimuma inecek’

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‘Kapıkule’de bekleme süresi minimuma inecek’

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

GURBETÇİLERLE sohbet eden Canalp ve Eren, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Canalp, şunları kaydetti: “Kapıkule’ye gelen gurbetçilerimiz, araç plakalarına tanımlanmış bir giriş numarası alarak, araçlarını otoparka park edecekler ve tesislerin imkanlarından faydalanarak zamanlarını geçirecekler. Tabi bu sadece kuyruğun olduğu günlerde olacak. Böylece güneşin altında beklemek ve belli ihtiyaçlarını karşılayamamak gibi sıkıntıları bertaraf etmiş olacağız. Sırayı panolardan izleyebilecekler. Bu çalışmayı biz Ticaret Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğümüz de bununla ilgili çaba gösteriyorlar. Aynı zamanda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla beraber çalışıyoruz. Kendilerine de bu destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

‘BEKLEME MİNUMUMA İNECEK’
YTB Başkanı Abdullah Eren de yurt dışında yaşayan Türklerin karayoluyla 2 bin kilometreden fazla yol katettiklerini dile getirdi. Kapıkule Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarında seri bir çalışma başladığını anlatan Eren, şöyle devam etti: “Kendi anavatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımız sınırda uzun kuyruklarda beklemeyecekler ve bekleseler dahi bu beklemeyi minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bekleme sürelerinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalar üretiliyor. Bunun dışında fiş ve barkomat sistemi çok çok önemli, bu sene faaliyete geçecek. Diğer taraftan TIR’lara yönelik de Edirne Valiliğinin il özel idaresiyle bir çalışması oldu. Biz de yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karşılamaya geldik onlara ‘hoş geldiniz’ dedik, lokum uzattık. Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun. ” Konuşmaların ardından Vali Canalp, YTB Başkanı Eren, Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, sınır kapısı yanında oluşturulan otoparkta incelemede bulundu.

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