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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: DHA
19.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Kapıkule yolunda ekstra kameralı önlem

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Kapıkule yolunda ekstra kameralı önlem

Kapıkule Sınır Kapısı’nın bulunduğu yol güzergâhına güvenliği daha da artırmak amacıyla mevcut kamera sistemine ek olarak yeni kameralar monte edildi.

Türkiye’ye girişlerde yol güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve giriş yapanlara rahatsız edici şekilde ürün satmaya çalışanların tespiti için çalışma başlatıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı’nın bulunduğu yola Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca kontrolü jandarma tarafından sağlanacak 6 gece görüşlü 1 tam tur dönen 7 kamera yerleştirildi. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Kapıkule’nin dış güvenliğinin takip edilebilmesi amacıyla kamera sisteminin geliştirildiğini söyledi.

JANDARMA EĞİTİM ALDI
Yüz ve plaka tanıma sistemli kameraların kurulumunun tamamlandığını anlatan Eraslan, “Amacımız, Kapıkule Sınır Kapısı’nın dış fiziki kontrolünün dışında, ülkemizi ziyaret eden gurbetçi vatandaşlarımızın girişinde onların iyi niyetlerini suiistimal ettirmemek adına yapılmış bir emniyet sistemidir” dedi.
Eraslan, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma kontrol noktasına entegre edilen kapalı devre kamera sisteminin etkin şekilde çalışmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti: “Jandarma birimlerimize de kamera sistemini kullanmaları ile ilgili eğitim verilmiştir. 24 saat esasına göre burada da fedakârca çalışan jandarma birimlerimiz tarafından kontrollerimiz yapılmaya devam edilecektir. Bu konuyla ilgili de güvenlik sistem bilgisi uzmanımız aktarımda bulunmuştur.”

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