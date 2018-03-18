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Kanuni’nin türbesinin yerini gösteren haritaya alıcı çıkmadı

İHA
18.03.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

1566’da Zigetvar kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbeyi gösteren, 1699 yılında çizilmeye başlanıp 1703 yılında çizimi biten harita, Almanya’daki bir müzayede evinde açık arttırmaya çıkarıldı.

Almanya’nın Köln kentinde bulunan Venator&Hanstein müzayede evinin Lambepertz adlı salonunda satışa sunulan haritaya alıcı çıkmadı. 30 bin euro fiyat biçilerek başlatılan açık arttırmada satılamayan harita, türbenin yanı sıra 26 Ocak 1699 tarihinde yapılan Karlowitz barış antlaşması sonrası çizilen sınırları da gösteriyor. Harita, isminin açıklanmasını istemeyen bir şahsa ait.
İtalyan Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730) ve Avusturyalı Müller Joh. Christoph (1673-1721) tarafından çizilen harita, Tuna nehrinin güzergahını, surlar ve yolları, aynı zamanda sınır bölgelerini gösteriyor.

Kanuni’nin türbesinin yerini gösteren haritaya alıcı çıkmadıKanuni’nin türbesinin yerini gösteren haritaya alıcı çıkmadı

Etiketler: avrupadan haberler , Kanuni , Türbe , harita , ALMANYA , Köln , Venator&Hanstein
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