Kanuni’nin türbesinin yerini gösteren haritaya alıcı çıkmadı

Almanya’nın Köln kentinde bulunan Venator&Hanstein müzayede evinin Lambepertz adlı salonunda satışa sunulan haritaya alıcı çıkmadı. 30 bin euro fiyat biçilerek başlatılan açık arttırmada satılamayan harita, türbenin yanı sıra 26 Ocak 1699 tarihinde yapılan Karlowitz barış antlaşması sonrası çizilen sınırları da gösteriyor. Harita, isminin açıklanmasını istemeyen bir şahsa ait.

İtalyan Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730) ve Avusturyalı Müller Joh. Christoph (1673-1721) tarafından çizilen harita, Tuna nehrinin güzergahını, surlar ve yolları, aynı zamanda sınır bölgelerini gösteriyor.





