Kanuni’nin türbesinin yerini gösteren harita bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Macaristan’ın Zigetvar kentinde yeri tespit edilen Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü alandaki çalışmaları yürüten Macar ekibin başındaki Doç. Dr. Pap, bulunan haritayla ilgili açıklama yaptı.

Pap, 1689 yılında İtalyan asıllı Leandro Anguissola tarafından hazırlanan, bölgeyi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbeyi açık bir şekilde gösteren haritanın, türbenin yeri hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırdığını ifade etti.

Bugüne kadar hiçbir haritanın bu kadar açık bir şekilde türbenin yerini göstermediğine dikkati çeken Pap, 1689 yılına ait haritanın isminin açıklanması istemeyen bir şahsa ait olduğunu ve Almanya’nın Köln kentindeki Venator&Hanstein müzayede evinde 16 Mart’ta 45 bin euro karşılığında satışa sunulacağını bildirdi.

SÜPHELER ORTADAN KALKTI

Müzayede evinin kendisiyle irtibata geçtiğini ve haritada yer alan yapıları yorumlaması talebinde bulunduklarını belirten Norbert Pap, haritada yer alan ve kazılarda ortaya çıkarılan yapıların bire bir aynı olduğunu söyledi.

İtalyan asıllı mühendis Leandro Anguissola’nın Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altındaki Zigetvar’ın 1689 yılında geri alınmasıyla ilgili askeri harekatın coğrafi çerçevesini haritaya kaydettiğini, haritada, surlar, önemli harekat noktaları, yollar ve kalelerin yer aldığına işaret eden Pap, şunları söyledi: “Haritada halkın yaşayışına dair çok az bilgi var. Ortaya çıkan bu harita, Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbe hakkındaki tüm şüpheleri yok ediyor. Haritanın üstünde Almanca, “Turbek, eine kleine Stadt, wo des Solimani seine Ingeweit sind begraben worden” (Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği Turbek, küçük bir şehir) yazısı yer alıyor.”

Pap ayrıca yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Osmanlı dönemine ait türbe, cami ve tekkenin aynı şekilde haritada yer aldığını, bölgede şu an bulunan yolların bile birebir benzerlik gösterdiğini ifade etti.

OSMANLI padişahlarından 5’inci Murad’ın kızı Hatice Sultan’ın torunu Kenize Murad ve 2’nci Abdülhamid’in torunu Osman Nami Beyzade’nin kızı Mediha Martinez, TİKA tarafından gün yüzüne çıkarılan Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan’daki türbesini ziyaret etmişti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Pap, TİKA’nın 2012 yılında başlattığı projeyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türk araştırmacıları, Macar Bilimler Akademisi başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla 2015 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği yerin, 2016 yılında ise Osmanlı’nın önemli vezirlerinden Sokullu Mehmet Paşa’nın yaptırdığı cami ve yanındaki tekke kalıntılarının da bulduğunu hatırlattı.

Kazı çalışmalarıyla Macaristan’da ilk defa Osmanlı yerleşkesi ortaya çıkarıldığını, bunun Türk-Macar ilişkilerine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Pap, alandaki çalışmaların bu yıl devam edeceğini söyledi.

ÖLÜMÜ ASKERLERDEN GİZLENDİ

Zigetvar kuşatması sırasında 1566’da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın ölüm haberi askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlenmişti. Kanuni’nin naaşının bozulmaması için iç organları çıkarılarak otağının bulunduğu yere gömülmüştü. Kanuni’nin bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.

Kanuni’nin ölümünden sonra tahta geçen 2. Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırmıştı. 150 yıl kadar kalan bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi’ni işgal eden Habsburg askerleri tarafından yıkılmıştı. Macarlar, bu bölgeye türbe anlamına gelen ‘Turbek’ ismini vermişti.