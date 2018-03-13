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Kanser tedavisi gören hasta engelli sayılacak

AA
13.03.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

Belçika mahkemesinin kararına göre, ülkede kanser tedavisi görmüş olanlar, ‘engelli’ sayılacak ve engellilere tanınan haklardan yararlanabilecek.

DE Standaard gazetesinde yer alan habere göre, 2012’de kanser teşhisi konulan ve bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan Maaike, 6 ay süren kemoterapi tedavisinin ve 1.5 yıl süren rehabilitasyonun ardından işine yarı zamanlı dönmek istedi ancak bu talebi işveren tarafından kabul edilmedi.
Maaike, sivil toplum örgütleri ve sendikanın desteğiyle konuyu yargıya taşıdı.
Belçika İş Mahkemesi, “Davacının kanser tedavisi nedeniyle engelli durumuna düştüğüne ve işine geri dönmesine” hükmetti. Mahkeme ayrıca, davacı kadına 12 bin 500 euro tazminat ödenmesine karar verdi.
Avrupa Adalet Divanı’nın bedensel engeli geniş anlamda yorumlayan içtihadına dayanan mahkeme kararı Belçika’da bir ilk olma özelliği taşıyor.
Bundan sonraki davalar için de emsal teşkil edecek karar, Belçika’da kanser tedavisi görenlerin hastalığın kalıcı etkisi nedeniyle ‘engelli’ sayılmasının da önünü açtı.

Etiketler: avrupadan haberler , Belçika , KANSER
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