‘Kanıtlanamaz tezler kabul edilemez’

TGD’den yapılan açıklamada, “Sadece modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir devlet, bir lider, bir dil ve bir din istedi: Sünni İslam’ teziyle kötülenmiyor, hiçbir karşılığı olmayan ‘Hitler rejimiyle birlikte çalıştı’ iddiasıyla ‘Almanya’daki Nazi rejiminin faşist hedefi, Türkiye’nin hümanist kurucu idealleriyle bağlantılı hale getirilmeye çalışılıyor. Çoğulcu bir dernek olarak biz her zaman açık ve karşıt söylemli tartışmadan yanayız. Ancak, karmaşık tarihsel olayları sosyo-politik ve tarihi çerçevelerden koparıp kanıtlanamaz tezler ortaya atan yayınları kabul etmiyoruz” denildi.

CEMEVLERİNE GİDENLER SEVGİYİ ANLAYABİLİR

Belgeselden duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle TGD’nin yaptığı açıklamada şunlar denildi: “2 Aralık 2019 tarihli ‘titel – thesen – temperamente’ kültürel programında doğru yapılmayan haber bizi derinden üzdü. Haberde, Türk tarihi hakkında az bilgisi olan Alman televizyonu, izleyicilere, Mustafa Kemal Atatürk’ün sistematik olarak ve Sünni İslam’ı kabul ettirmek amacıyla Alevileri tüm Türkiye’de yok ettiği izlenimini veriyor. Bu iddiaların ne kadar saçma olduğunu anlamak için, modern Türkiye’nin kuruluş tarihi hakkında fazla bilgi sahibi olmak gerekmiyor. Bunu bölgenizdeki cemevlerinin çoğunu ziyaret ederken, muhtemelen Türkiye’nin kurucusunun Aleviler arasında devam eden sevgisinden anlayabilirsiniz.”

‘RUS VE TÜRK ARŞİVLERİ AÇILMALIDIR’

“Biz Almanya’da ve Türkiye’de toplumun uyumunun barışçıl şekilde bir arada yaşamasının önemli bir ön koşulu olarak tarihsel olayların farklı bakış açıları dikkate alarak işlenmesini önemsiyoruz. Tunceli’deki (eski Dersim) trajik olayda olduğu gibi, tarihi olayların kamuda açık şekilde tartışılmasına olanak sağlamak için Rus ve Türk arşivleri açılmalıdır.”

‘ALMANYA’DA DA CEPHELER OLUŞTURUR’

”Kesinlikle ihtiyaç duymadığımız şey kutuplaştıran, demokratik tartışmaları imkansız hale getiren ve nihayetinde yalnızca aşırı güçleri ellerine koz veren tek taraflı ve eğilimli haberlerdir. İlgili bilim insanlarına karşı ölüm tehdidi bunu açıkça gösteriyor. Bunu sert şekilde kınıyoruz. Bu 6 dakikalık sunum, daha geniş bir tarihsel bağlamda ayrıştırma ve sınıflandırmadan yoksundur ve esas olarak Almanya’da da cepheler oluşturur.”

‘GENÇLERİ YABANCILAŞTIRIYOR’

“Haber, Türk toplumunda her açıdan, çok yüksek hislerle alınmıştır. Birçoğu için, özellikle anayasa referandumundan sonra Türkleri ilgilendiren konularda olumsuz nitelikleri ortaya çıkaran bir haber sınıfına girdi. Bu yanlış yapılan haberler, kurumumuz üyeleri ve Almanya’daki Türk toplumunun büyük çoğunluğunu derinden sarsıyor. Bu tür tek taraflı söylemler, burada yaşayan yüzbinlerce Türk kökenli insanı, özellikle de gençleri Almanya’ya daha fazla yabancılaştırıyor. Tüm gazetecilere sosyo-politik sorumluluklarının farkında olmaları ve herkese, ulusal ve uluslararası barışı sağlamak için kapsamlı ve titiz şekilde ve hepsinden öte çok yönlü bakış açışıyla araştırma yapmaları çağrısı yapıyoruz.”